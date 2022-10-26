Как сделать спиртовой обогреватель из свечи для обогрева комнаты без электричества и без газа

Как сделать обогреватель из горшков и свечей

пара керамических горшков из-под цветов;

несколько гаек;

болт — 1 шт.;

кирпич — 3 шт.;

свеча — 2 шт.;

тарелка — 1 шт.

Как обогреть квартиру с помощью спирта и жестяной банки

жестяную банку;

линейку;

маркер;

шило;

нож;

бумагу;

спирт.

Помните о том, что 50 мл спирта горят 15 минут. Вам нужно будет повторить процедуру "залить-поджечь" несколько раз, пока отверстия полностью не пропитаются спиртом и не перестанут гаснуть.

Из постоянных российских ракетных обстрелов Украину ждет тяжелая зима, и если дома нет генератора или любого другого источника электроэнергии, то дом или отдельную комнату можно обогреть с помощью других способов. Как быстро обогреть квартиру без электричества, как собрать примитивный спиртовой обогреватель, как использовать обычные свечи для обогрева расскажем в нашем материале.Для того чтобы сделать обогреватель, тебе понадобится:Для того чтобы обогреть небольшое помещение, горшки из глины разного диаметра нужно вставить один в другой. Соедини их длинным металлическим болтом, на который нужно нанизать гайки. На низ нужно поставить тарелку, а на нее — свечу.Свечной обогреватель может повысить температуру в комнате до 20 квадратных метров на несколько градусов - это немного, но можно поставить несколько таких устройств.Для того чтобы сделать обогреватель из банки, нужно взять:На банке нужно отметить полоску. Для этого отступи от верха на треть. Бумагу (одну полоску) обмотай по краю отметки. Закрепи ее скотчем или клеем. Отверстия нужно проколоть ножом или шилом по полосе. Для того чтобы сделать огонь внутри банки, нужно залить спирт (40 мл) и закрыть ее крышкой. Стряхни ее и подожги, чтобы он выгорел. Повторяй это до тех пор, пока не получится пламя.



Принцип работы такого обогревателя простой - пламя греет стенки банки, тепло по стенкам передается вниз к спирту, спирт закипает у стенок и повышается давление внутри, пары спирта выходят под давлением через отверстия и, смешиваясь с воздухом, горят. Сверху на такую спиртовку можно ставить любые емкости с водой, а потушить ее можно, просто накрыв чем-нибудь сверху. Желательно наливать строго необходимое количество спирта, иначе вам придется как-то от него избавляться, а это небезопасно.

Как обогреть комнату с помощью свечи



Такой самодельный обогреватель может сделать каждый житель нашей страны - для изготовления потребуется минимальный набор предметов:

маленькая банка;

парафиновая свеча;

восковая свеча;

соль;

рафинированное масло без запаха;

нож;

спички или зажигалка.



Вам необходимо опустить свечу в банку и обрезать ее до нужной длины. Затем на дно банки вылить парафин из растопленной свечи и опустить туда восковую, пока он не застыл. Залить масло и посыпать солью - она выводит влагу из масла, что позволяет ему дольше держать нужную консистенцию. Такая самодельная печка из свечи будет гореть 10-12 часов в отличие от обычной восковой, которой хватает на два часа.

Видео: обогрев одной свечой

Как обогреть квартиру с помощью бутылок с горячей водой

бутылки из пластика;

горячая вода.

Если хочешь обогреть кровать или ноги, работая за столом, можно легко сделать грелки из пластиковых бутылок. Для этого тебе понадобится:Наполни бутылки горячей водой и обставь их по комнате и в кровати. Температура воды должна быть до 80 °С. Этот способ можно использовать тогда, когда выключат свет, но в квартире останется газоснабжение.