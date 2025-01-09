Навіть кілька годин тренувань на тиждень можуть змінити ваше життя

Хоча всі ми знаємо про користь фізичних вправ, багатьом складно змусити себе піти в зал чи на пробіжку. Ще важче зробити так, щоб тренування стали звичкою. Втім дослідження свідчать, що навіть невеликі навантаження мають чималий позитивний вплив.

Відомо, що регулярні заняття спортом корисні для серця. Вони знижують кров'яний тиск і рівень холестерину, а також зменшують імовірність серцевого нападу чи інсульту.

Але іноді буває важко знайти час (і мотивацію) для спорту. Тому постає питання: який мінімальний обсяг вправ можна виконувати, щоб почуватися здоровим? Відповідь залежить від того, у якій ви формі.

Що нижчий рівень вашої підготовки, то менше доведеться займатися, щоб побачити перший результат.

Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя і практично не займаєтесь спортом, то одна-дві години на тиждень неспішної їзди велосипедом чи активної ходьби - це все, що вам потрібно, щоб знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 20 %.

З покращенням фізичної форми у людини виробляється витривалість, тому навантаження потрібно поступово збільшувати.

Автор фото,Getty Images Інтенсивне фізичне навантаження, як от плавання, гра в теніс, аеробні танці, можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань на 20%

Починаючи з мінімальних години-двох на тиждень, ви, можливо, втягнетесь і відчуєте задоволення від вправ.

Чотири години на тиждень - та сама "золота середина", яка забезпечує найбільше зниження ризику серцево-судинних захворювань. Але якщо тренування вам до вподоби чи ви знайшли улюблений вид спорту, то можна займатися частіше.

Тренування: підвищуємо інтенсивність

Думка про те, як почати регулярно тренуватися з нуля і не кинути за кілька днів, а навпаки збільшувати навантаження і дійти до чотирьох годин на тиждень, може лякати - особливо якщо у вас мало вільного часу.

Але саме тут важлива інтенсивність вправ. І якщо ви хочете зміцнити серцево-судинну систему, доведеться попітніти.

Один з найпопулярніших й найефективніших методів - високоінтенсивні інтервальні тренування (ВІІТ). Вони поєднують у собі короткі періоди інтенсивних вправ з короткими періодами відпочинку або вправ низької інтенсивності.

Під час таких тренувань ваше серце сильно б'ється, постачаючи збагачену киснем кров до м'язів, що робить кровоносні судини більш гнучкими. Поступово це може знизити рівень артеріального тиску і холестерину.

Такий підхід також дає змогу спалювати більше калорій за короткий проміжок часу і прискорювати метаболізм.

Однак, щоб не нашкодити серцю й судинам, потрібно уважно підійти до тренувань і збільшувати навантаження поступово. Так організм зможе звикнути до змін.

Є також захворювання, за яких інтенсивні фізичні навантаження не рекомендуються. Це, зокрема, кардіоміопатія (генетичне захворювання серцевого м'яза), ішемічна хвороба серця (звуження серцевих артерій) і міокардит (запалення серцевого м'яза).

Людям з такими захворюваннями варто дотримуватися вправ низької або помірної інтенсивності. Це не завдасть шкоди вашому серцю, а навпаки принесе користь.

Автор фото,Getty Images Будь-яка фізична активність потребує правильного підходу, системності та розуміння стану власного здоров'я

Якщо ж складно знайти час для фізичних вправ протягом тижня, і ви можете займатися тільки у вихідні, це все одно буде корисно.

Дослідження за участю понад 37 000 людей показало, що у тих, хто виконував тижневий обсяг фізичних навантажень протягом одного-двох днів, ризик серцево-судинних захворювань знижувався так само, як і в тих, хто займався протягом тижня.

Отже, для тих, хто вважає себе ледачим, але хоче покращити стан своєї серцево-судинної системи, порада проста: навіть невелика кількість вправ будь-якого типу може допомогти й суттєво змінити на краще ваше здоров'я.