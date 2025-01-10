10 захопливих міні-серіалів на вихідні

«Властелины воздуха» (Masters of the Air)

Рік створення: 2024

2024 Рейтинг IMDb: 8.7

Сучасний темп життя не завжди дозволяє стежити за всіма новинками в світі кіно та серіалів. Але вихідні – чудова можливість надолужити втрачене та насолодитися якісним контентом. Якщо у вас є лише кілька вільних вечорів, зверніть увагу на ці 10 міні-серіалів 2024 року, які вже здобули любов глядачів та високі оцінки критиків. Кожен із них – це окремий жанровий шедевр, що залишить яскраві враження.

Події серіалу розгортаються під час Другої світової війни. Головні герої – молоді пілоти ВПС США, які виконують небезпечні завдання у складі бомбардувального підрозділу в Англії. Їм доведеться зіткнутися з жахами повітряних боїв, де ворог завжди чисельніший та краще підготовлений. Це історія про мужність, втрати та людяність у найтемніші часи.

«Ріплі» (Ripley)

Рік створення: 2024

2024 Рейтинг IMDb: 8.3

Сюжет переносить нас у 1960-ті роки. Том Ріплі, звичайний дрібний шахрай, отримує завдання повернути багатого юнака Дікі з Італії до США. Але занурившись у розкішне життя Дікі, Том вирішує не лише залишитися в Європі, а й зробити це будь-якою ціною. Серіал сповнений напруги, хитрощів і драматичних поворотів.

«Пінгвін» (The Penguin)

Рік створення: 2024

2024 Рейтинг IMDb: 8.5

Кримінальна драма, що розгортається в місті Готем. Після смерті Кармайна Фальконе його місце намагається зайняти Освальд Кобблпот, відомий як Пінгвін. Але боротьба за владу стає ще складнішою, коли донька Фальконе кидає йому виклик. Це історія інтриг, зради і кровопролиття у світі злочинців.

«Дисклеймер» (Disclaimer)

Рік створення: 2024

2024 Рейтинг IMDb: 7.9

Журналістка Кетрін Равенскрофт отримує книгу, героїня якої — це вона сама. Її життя перевертається, коли загадковий автор починає розкривати секрети, що можуть зруйнувати репутацію Кетрін і відносини з рідними. Захопливий трилер, який тримає в напрузі до останньої хвилини.

«Убивати усвідомлено» (Achtsam Morden)

Рік створення: 2024

2024 Рейтинг IMDb: 8.0

Бьорн, успішний адвокат, несподівано для себе відкриває світ саморозвитку. Але семінар із усвідомленості запускає низку подій, які перетворюють його життя на хаос. Він здійснює вбивство і змушений шукати допомоги у злочинного світу. Іронічна та напружена історія про те, як маленькі рішення можуть мати великі наслідки.

«Чорний птах» (Black Bird)

Рік створення: 2022

Рейтинг IMDb: 8.1

Історія про ув’язненого Джиммі Кіна, якому пропонують угоду: проникнути до в’язниці суворого режиму, потоваришувати з серійним убивцею та дізнатися місцезнаходження тіл його жертв. Напруга та психологічні ігри не залишать байдужими.

«Кайман» (The Swarm)

Рік створення: 2023

Рейтинг IMDb: 7.3

Науково-фантастичний серіал про загадкову поведінку океанських істот, яка загрожує всьому людству. Екологи, науковці та військові об'єднуються, щоб з'ясувати причину й запобігти катастрофі.

«Мер з Істтауна» (Mare of Easttown)

Рік створення: 2021

Рейтинг IMDb: 8.4

Кримінальна драма про детектива Мер Шиан, яка розслідує серію загадкових вбивств у невеликому містечку. Водночас вона бореться з особистими трагедіями, які ускладнюють її роботу.

«Гострі предмети» (Sharp Objects)

Рік створення: 2018

Рейтинг IMDb: 8.1

Журналістка Камілла Прікер повертається до рідного міста, щоб розслідувати вбивства двох дівчат. Але це розслідування змушує її зіткнутися з власним травматичним минулим.

«Чорнобиль» (Chernobyl)

Рік створення: 2019

Рейтинг IMDb: 9.4

Міні-серіал, що розповідає про одну з найбільших техногенних катастроф в історії – аварію на Чорнобильській АЕС. Серіал здобув визнання за атмосферність, емоційність і точність у відтворенні подій.

Ці міні-серіали – ідеальний вибір для тих, хто шукає якісний і захопливий контент на вихідні. Незалежно від того, чи любите ви історичні драми, трилери, кримінальні сюжети чи іронічні історії, у цьому списку знайдеться щось для вас. Вмикайте улюблену платформу, запасаєтеся попкорном і готуйтеся до незабутнього перегляду!