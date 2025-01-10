10 захопливих міні-серіалів на вихідні

|ЖЖ » Новини » Мистецтво і культура » 2025 Январь 10 » 14:54:12
Події серіалу розгортаються під час Другої світової війни. Головні герої – молоді пілоти ВПС США, які виконують небезпечні завдання у складі бомбардувального підрозділу в Англії. Їм доведеться зіткнутися з жахами повітряних боїв, де ворог завжди чисельніший та краще підготовлений. Це історія про мужність, втрати та людяність у найтемніші часи.
Сюжет переносить нас у 1960-ті роки. Том Ріплі, звичайний дрібний шахрай, отримує завдання повернути багатого юнака Дікі з Італії до США. Але занурившись у розкішне життя Дікі, Том вирішує не лише залишитися в Європі, а й зробити це будь-якою ціною. Серіал сповнений напруги, хитрощів і драматичних поворотів.
Кримінальна драма, що розгортається в місті Готем. Після смерті Кармайна Фальконе його місце намагається зайняти Освальд Кобблпот, відомий як Пінгвін. Але боротьба за владу стає ще складнішою, коли донька Фальконе кидає йому виклик. Це історія інтриг, зради і кровопролиття у світі злочинців.
Журналістка Кетрін Равенскрофт отримує книгу, героїня якої — це вона сама. Її життя перевертається, коли загадковий автор починає розкривати секрети, що можуть зруйнувати репутацію Кетрін і відносини з рідними. Захопливий трилер, який тримає в напрузі до останньої хвилини.
Бьорн, успішний адвокат, несподівано для себе відкриває світ саморозвитку. Але семінар із усвідомленості запускає низку подій, які перетворюють його життя на хаос. Він здійснює вбивство і змушений шукати допомоги у злочинного світу. Іронічна та напружена історія про те, як маленькі рішення можуть мати великі наслідки.
Історія про ув’язненого Джиммі Кіна, якому пропонують угоду: проникнути до в’язниці суворого режиму, потоваришувати з серійним убивцею та дізнатися місцезнаходження тіл його жертв. Напруга та психологічні ігри не залишать байдужими.
Науково-фантастичний серіал про загадкову поведінку океанських істот, яка загрожує всьому людству. Екологи, науковці та військові об'єднуються, щоб з'ясувати причину й запобігти катастрофі.
Кримінальна драма про детектива Мер Шиан, яка розслідує серію загадкових вбивств у невеликому містечку. Водночас вона бореться з особистими трагедіями, які ускладнюють її роботу.
Журналістка Камілла Прікер повертається до рідного міста, щоб розслідувати вбивства двох дівчат. Але це розслідування змушує її зіткнутися з власним травматичним минулим.
Міні-серіал, що розповідає про одну з найбільших техногенних катастроф в історії – аварію на Чорнобильській АЕС. Серіал здобув визнання за атмосферність, емоційність і точність у відтворенні подій.Ці міні-серіали – ідеальний вибір для тих, хто шукає якісний і захопливий контент на вихідні. Незалежно від того, чи любите ви історичні драми, трилери, кримінальні сюжети чи іронічні історії, у цьому списку знайдеться щось для вас. Вмикайте улюблену платформу, запасаєтеся попкорном і готуйтеся до незабутнього перегляду!