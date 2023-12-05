«Ты адекватная?» Блогерша Анна Алхим разозлила ТикТок рекламой российского сериала «Слово пацана»

Известная украинская блогерша Анна Алхим, которая продолжает слушать российскую музыку, в том числе и песни предателей Украины, попала в очередной скандал. На этот раз инфлюенсер, которая даже в публичном пространстве не удосужилась перейти на родной язык, сделала рекламу российскому сериалу, романтизирующему СССР и бандитизм, "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Как выяснилось, Алхим входит в число аудитории российского проекта. Более того, блогерша не стесняется транслировать это сотням тысяч своих подписчиков. В TikTok, например, где инфлюенсер и разместила видео с комментарием относительно сериала, за ней следит более 200 тысяч человек. А сам ролик посмотрело более 470 тысяч пользователей (на момент написания новости).

На видео Алхим записала свою бурную реакцию на сериал, прибегая, как всегда, и к ненормативной лексике. Своим подписчикам блогерша эмоционально рассказала, как ее поражает российский кинопродукт, что ей даже приходится делать перерывы во время просмотра.

"Кто смотрит?" – поинтересовалась защитница русского языка и контента из страны-террористки.

В ответ сознательные украинцы доступно объяснили Алхим, почему ее позиция и темы, которые она транслирует в своем блоге – это "пробитое дно". Блогерше напомнили, что она с увлечением реагирует на российский сериал, а со своей медийностью становится примером других потенциальных потребителей российского контента. Простыми словами, это идеологически опасно для Украины в условиях террористической войны с РФ.

"Вы адекватная? Спонсорируете российскую армию просмотрами этого сериала, тысячи смертей на вашей совести", "А это лечится? Езжай в рашу. Предательница", "Вот только увидела, что форсят этот сериал, и подумала, кто смотрит это дерьмо... Ну конечно же", "Если люди даже во время войны московскую ригальню смотрят, то это клиника", "Лучше сводку с фронта посмотри, какаяразница", "Алло, ничего что это русский сериал? Ничего не смущает?" – оставляют комментаторы.

Как известно, в конце осени в Украине начал набирать популярность сериал "Слово пацана", романтизирующий СССР, разбой и криминал.

В фильме, кстати, снялся сын главного критика путинского режима, музыканта и фронтмена группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

Тем временем отреагировала на ажиотаж сериала среди украинцев и Маша Ефросинина. Ведущая выразила свое возмущение тем, что медийщики и обычные граждане отстаивают свое "право" слушать и смотреть российский контент, забывая, что за них в это время гибнут украинские военные.

Вместе со стремительно набирающим популярность сериалом на первую строчку в рейтинге "Топ-100 в Украине" в Apple Music вышла композиция "Пыяла" российской группы "Аигел", являющаяся саундтреком этого самого проекта.