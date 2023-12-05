Живой Журнал
Сегодня: Среда, 06 Декабря 2023    01:01:13
|
Главная » Новости » Культура » 2023 » Декабрь » 5 » 20:53:30
 

«Ты адекватная?» Блогерша Анна Алхим разозлила ТикТок рекламой российского сериала «Слово пацана»

Вчера, 20:53:30 249 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Ты адекватная?» Блогерша Анна Алхим разозлила ТикТок рекламой российского сериала «Слово пацана»

Известная украинская блогерша Анна Алхим, которая продолжает слушать российскую музыку, в том числе и песни предателей Украины, попала в очередной скандал. На этот раз инфлюенсер, которая даже в публичном пространстве не удосужилась перейти на родной язык, сделала рекламу российскому сериалу, романтизирующему СССР и бандитизм, "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Как выяснилось, Алхим входит в число аудитории российского проекта. Более того, блогерша не стесняется транслировать это сотням тысяч своих подписчиков. В TikTok, например, где инфлюенсер и разместила видео с комментарием относительно сериала, за ней следит более 200 тысяч человек. А сам ролик посмотрело более 470 тысяч пользователей (на момент написания новости).

На видео Алхим записала свою бурную реакцию на сериал, прибегая, как всегда, и к ненормативной лексике. Своим подписчикам блогерша эмоционально рассказала, как ее поражает российский кинопродукт, что ей даже приходится делать перерывы во время просмотра.

"Ты адекватная?" Скандальная блогерша Алхим разозлила сеть рекламой российского сериала

"Кто смотрит?" – поинтересовалась защитница русского языка и контента из страны-террористки.

@anna_alkhim Кто смотрит? #alkhim #алхим ♬ оригинальный звук - Anna Alkhim

В ответ сознательные украинцы доступно объяснили Алхим, почему ее позиция и темы, которые она транслирует в своем блоге – это "пробитое дно". Блогерше напомнили, что она с увлечением реагирует на российский сериал, а со своей медийностью становится примером других потенциальных потребителей российского контента. Простыми словами, это идеологически опасно для Украины в условиях террористической войны с РФ.

"Вы адекватная? Спонсорируете российскую армию просмотрами этого сериала, тысячи смертей на вашей совести", "А это лечится? Езжай в рашу. Предательница", "Вот только увидела, что форсят этот сериал, и подумала, кто смотрит это дерьмо... Ну конечно же", "Если люди даже во время войны московскую ригальню смотрят, то это клиника", "Лучше сводку с фронта посмотри, какаяразница", "Алло, ничего что это русский сериал? Ничего не смущает?" – оставляют комментаторы.

"Ты адекватная?" Скандальная блогерша Алхим разозлила сеть рекламой российского сериала

Как известно, в конце осени в Украине начал набирать популярность сериал "Слово пацана", романтизирующий СССР, разбой и криминал. 

В фильме, кстати, снялся сын главного критика путинского режима, музыканта и фронтмена группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

Тем временем отреагировала на ажиотаж сериала среди украинцев и Маша Ефросинина. Ведущая выразила свое возмущение тем, что медийщики и обычные граждане отстаивают свое "право" слушать и смотреть российский контент, забывая, что за них в это время гибнут украинские военные.

Вместе со стремительно набирающим популярность сериалом на первую строчку в рейтинге "Топ-100 в Украине" в Apple Music вышла композиция "Пыяла" российской группы "Аигел", являющаяся саундтреком этого самого проекта.

Тэги: Алхим, Слово пацана, тикток, сериал, россия

Новости по теме:

Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо: