В Украине набирает популярность российский сериал «Слово пацана»: подростки из соцсетей поделились на два лагеря

"Почти десять лет война, а украинцы чуть ли не боготворят российский сериал и его актеров. За что воюют парни?".

"Вы з дуба рухнули? Когда вы докатились до такого рода унижения, как фанатеть по российскому сериалу, в котором «совок эстетик» является чем-то крутым?"

"Не нужно этот сериал присоединять к войне. Он про молодежь в те года, и в Украине были группировки и уличные драки".

"У меня есть знакомый военный, он смотрит этот сериал. Получается, он не патриот?".

Трейлер

В Украине набирает популярность основанный на реальных событиях российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". В нем рассказывается история борьбы нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы.Главные герои — 14-летние школьники, которые попадают в одну из таких уличных банд, где они учатся драться, грабить людей, а также узнают законы местных авторитетов.На России сериал хотят запретить из-за АУЕшной культуры и романтизации бандитизма среди подростков, а также из-за того, что малограмотные российские дети начали подражать героям сериала.Несмотря на то, что сериал снят на России, в Украине он также становится популярен среди подростков. Пользователи "ТикТок" активно постят видео под саундтреки сериала и со словами героев сериала.Однако, украинские пользователи социальных сетей поделились на два лагеря. Есть те, кто пишет, что не понимают, как можно смотреть данный сериал, когда в Украине война.В то же время в комментариях под видео многие пишут, что все равно будут смотреть этот сериал.Споры вокруг сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" поднимают важные вопросы о воздействии российских развлекательных продуктов на украинскую молодежь в условиях военных действий в стране. С одной стороны, это источник развлечения и общения, с другой – возможный катализатор для формирования стереотипов и поведенческих образцов.