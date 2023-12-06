«Слово Пацана»: сериал захвативший уже и не только Россию, уничтожает будущее детей

Около 300 человек съёмочной группы, около 150 человек артистов и около 4000 артистов массовых сцен собрались вместе, чтобы воплотить этот фильм.

Сценарий сериала стал реальностью в России

Минкульт Татарстана пытался свернуть работу

На России романтизируют бандитизм

К сожалению, происходят драки, жестокость. Это особенно удручает, так как мы – большая многонациональная страна. Но и на национальной почве возникают проблемы.

"Слово пацана" снят на государственные деньги

Скандал вокруг популярного российского сериала "Слово пацана: кровь на асфальте" набирает обороты. Россия, когда-то романтизировавшая бандитизм в сериале "Бригада", также эффектно представляет тёмную сторону беззакония в новом проекте "Слово пацана". Сериал рассказывает о казанских ОПГ конца 80-х годов и стал ожидаемым проектом нового сезона в России. "Слово пацана: кровь на асфальте" является флагманским проектом, на котором долго работали, и его премьера состоялась 9 ноября 2023 года.В сериале множество сцен насилия, и несмотря на возрастное ограничение 18+, его смотрят дети. Более миллиона человек уже посмотрели сериал, и многих беспокоит, что подростки могут подражать героям.Актёр, сыгравший Марата в сериале "Слово пацана", заявил, что персонажи делают плохие вещи, но сомневается, что кто-то захочет повторять их поступки. Однако он ошибся. Сейчас акцентируются другие тенденции на гуманность и противостояние насилию.Тем не менее, сценарий сериала стал реальностью в разных городах России. Дети начиная с 12 лет выходят на улицы, имитируя сцены из сериала и создают опасные ситуации. В разных регионах дети называют себя членами различных группировок, вдохновленных казанскими ОПГ.В разговоре о воздействии сериала на зрителей, российские блогеры отмечают, что не видят романтизации бандитской жизни. Режиссёр сериала Жора Крыжовников известен своей работой, и главный герой, Андрей, всего 14 лет. В сериале снимаются подростки от 14 до 23 лет, несмотря на наличие сцен насилия и убийств.После жалоб Роскомнадзор решил проверить сериал. Уполномоченная по правам ребёнка в республике Татарстан Ирина Волынец считает, что через сериал формируется преступная идеология, что противоречит указу Путина об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.Съёмки восьми серийной драмы "Слово пацана" завершились в середине лета 2023. Режиссёр изначально хотел снимать сериал в Татарстане, но почти сразу работу свернули. Официальная причина не называлась, но было понятно, что татарстанские власти были недовольны тем, что казанский феномен привлёк интерес киношников. Минкульт Татарстана призвал не допустить пропаганды преступного образа жизни.Фильм не смотрела, отношусь отрицательно. У нас уникальная страна с богатым историко-культурным наследием, выдающимися достижениями, грандиозными проектами и историческими событиями, героями. Именно это нужно и даже необходимо демонстрировать. Глава Республики Рустам Ханов поручил парламенту отреагировать на этот фильм.На России становится актуальным вопрос о появлении фильмов, романтизирующих периоды в истории страны, связанные с проявлениями подростковых группировок.Заметки Екатерины Мизулиной о том, что обещает внимательно посмотреть сериал, вызывают интерес. Она отмечает, что фильм ярко обнажил проблему подростковой преступности и насилия в молодёжной среде.Не любимый властями "Слово пацана" в итоге получил государственное финансирование. Есть подозрения, что кто-то режиссирует это извне, а дети выступают в качестве марионеток. Это страшно, так как это только начало.Фильм снят на государственные деньги, и создатели зарабатывают дополнительно на скачивании, так как ресурсы платные. В России выделяются колоссальные суммы на пропагандистские проекты. Институт развития интернета выделил 10 млрд руб на поддержку более 160 проектов, включая "Слово пацана".С известными исполнителями песни из сериала "Слово пацана" связаны их негативные взгляды на войну в Украине. Их покинули из-за протеста против нападения на суверенное государство.Благодаря "Слову пацана" стало видно, как Кремль воздействует на головы россиян, показывая страшное прошлое, но при этом снова просчитывается. Всё обернулось убийствами молодого поколения уже не на войне, а в тылу.