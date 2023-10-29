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Главная » Новости » Общество » 2023 » Октябрь » 29 » 10:43:21
 

Стало известно, почему умер актер из сериала «Друзья» Мэттью Перри

Сегодня, 10:57:21 534 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стало известно, почему умер актер из сериала «Друзья» Мэттью Перри

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в популярном телесериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет.
 
Как сообщили американским СМИ источники в правоохранительных органах, актер был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
 
Издания LA Times и TMZ, которые первыми сообщили о смерти Перри, заявили, что актер был найден без сознания в джакузи у себя дома.

Утром Перри два часа играл в пиклбол (вид спорта, сочетающий элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса). Затем актер вернулся домой и отправил своего помощника с поручением. Через два часа тот вернулся и не смог связаться с Перри. Тогда помощник позвонил в службу спасения 911.
 
Тело Мэттью Перри обнаружили в джакузи. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца. New York Post пишет, что наркотиков или признаков криминала в доме полиция на нашла.

Сериал «Друзья»

Сериал «Друзья», в котором рассказывалось о судьбе шести молодых друзей, живущих в Нью-Йорке, выходил в эфир с 1994 по 2004 год.
 
Последний эпизод сериала посмотрели 52,5 млн. человек в США, что сделало его самым просматриваемым телесериалом тех времен.
 
«Мэттью был невероятно одаренным актером и неотъемлемой частью семьи Warner Bros. Television Group, – говорится в заявлении телекомпании, которая снимала сериал. – Влияние его комедийного таланта ощущалось во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих людей. Это очень тяжелый день».

Мэттью ПерриАВТОР ФОТО,WARNER BROS. TELEVISION/GETTY IMAGES

Мэтью Перри было 54 года

Перри родился в 1969 г. в Массачусетсе, но вырос в канадской Оттаве, где учился в начальной школе вместе с Джастином Трюдо, ставшим впоследствии премьер-министром Канады.
 
В подростковом возрасте Перри переехал в Лос-Анджелес. Он сыграл роль Чезза Рассела в фильме «Мальчики будут мальчиками», а также снимался в сериалах.
 
Но международной звездой он стал благодаря комедийному сериалу «Друзья», где вместе с ним снимались Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу. «Друзья» стали одним из самых успешных сериалов всех времен.
Тэги: США, некрологи, сериал, актеры

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