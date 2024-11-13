Леонардо Ді Капріо – 50. І ви багато чого про нього не знаєте

Леонардо Ді Капріо, секс-символ та легенда Голлівуду, відсвяткував 11 листопада 50 років.

Американський актор і продюсер став відомим на весь світ після ролі Джека в "Титаніку", що дозволило йому стати одним із найдорожчих зірок кіноіндустрії.

Але навряд чи ви знаєте Ді Капріо тільки по цій ролі.

Після "Титаніка" він знявся у головних ролях у таких культових фільмах як "Спіймай мене, якщо зможеш", "Відступники", "Авіатор", "Вовк із Волл-стріт", "Джанґо вільний", "Великий Гетcбі", "Не дивіться вгору", "Одного разу в Голлівуді", "Вбивці квіткової повні" та десятках інших.

Але це не всі цікаві факти про Леонардо Ді Капріо.

Леонардо Ді Капріо – не українець

Леонардо Ді Капріо народився в 1974 році в Лос-Анджелесі.

Його батько Джордж Капріо був автором коміксів, мати – Ірмелін Інденбіркен – секретаркою суду.

Свого єдиного сина вони справді назвали на честь Леонардо да Вінчі, розповів актор в інтерв'ю NPR в 2014 році.

"Мій батько каже, що вони були на медовому місяці, зайшли в Галерею Уффіці у Флоренції... дивилася на картини да Вінчі, і нібито я почав люто бити ногами, коли мама була вагітна. Мій тато, будучи художником, сказав: "Це ім'я нашого хлопчика".

Батько Леонардо наполовину італієць та наполовину німець. Мама народилася в німецькому Ор-Еркеншвіку в бомбосховищі в родині німця і росіянки Гелени Інденбіркен.

Бабуся Ді Капріо Гелена при народженні отримала ім'я Олена Степанівна Смирнова. Разом з батьками вона виїхала з Росії до Німеччини перед жовтневим переворотом.

У ЗМІ часто писали, що Гелена насправді народилася в Одесі, тому Леонардо Ді Капріо нібито має українське походження.

Автор фото,Getty Images Юний Леонардо і його мама Ірмелін в 90-х

Але ніяких доказів цьому немає, і актор про це ніколи не заявляв.

Тему вкотре підняли в 2022 році, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді в інтернеті поширилися чутки, що Ді Капріо нібито пожертвував 10 мільйонів доларів Україні через те, що його бабуся родом з Одеси.

Ді Капріо не має рідні в Одесі чи будь-де в Україні, пояснило в березні 2022 року CNN джерело, близьке до актора, заперечивши, що той пожертвував такі великі гроші.

Тим не менш до України Ді Капріо прихильний і робив пожертви у фонд Олени Зеленської, що актор підтвердив у своєму інстаграмі.

Довгий, дуже довгий шлях до Оскара

Леонардо жив із татом недовго. Коли йому був рік, батьки розлучилися. Мама працювала на кількох роботах, щоб прогодувати дитину.

Дебют у кіно стався у 5 років. Але вже в 10 Ді Капріо розчарувався – його агент хотів, щоб хлопчик змінив зачіску і сценічне ім'я. Йому пропонували псевдонім Ленні Вільямс.

Автор фото,Getty Images Юний Леонардо не захотів міняти своє ім'я, щоб стати актором

Усе це Леонардо не подобалася, він повернувся в кіно через кілька років у свої 14 – тоді він знайшов агента, якому подобалося і його ім'я, і зачіска.

Він знімався в рекламі, в кількох серіях "Санта-Барбари", серіалі "Проблеми зростання", а його прорив на вищий щабель стався в 1993 році, після зйомок у картині "Життя цього хлопця. Правдива історія".

Там Ді Капріо вперше знявся з Робертом де Ніро – деякі критики навіть казали, що він зіграв краще за досвідченого актора.

Автор фото,Paramount Pictures Усі знають Леонардо Ді Капріо як "Джека з Титаніка"

Того ж року Ді Капріо знявся в фільмі "Що гнітить Гілберта Грейпа" разом із молодим Джонні Деппом.

У картині Ді Капріо зіграв Арні, підлітка з аутизмом, за яким доглядає старший брат Гілберт (Джонні Депп).

Преса писала, що для того, аби правдиво зіграти, Ді Капріо багато часу провів у закладах, де наглядають за такими дітьми.

І він зіграв Арні блискуче – Ді Капріо отримав за неї чимало нагород, асоціація кінокритиків назвала його "найбільш багатообіцяючим юним актором".

За цю роль Ді Капріо також отримав свої перші номінації на "Золотий глобус" і "Оскар".

Автор фото,Getty Images Екранна "родина" Гілберта та Арні Грейпів. Зліва на фото юний Леонардо, який зіграв підлітка-аутиста

Але усе тільки починалося – того року Ді Капріо не отримав "Оскара".

Коли така поразка сталася з ним вдруге, втретє, а потім і вшосте, це породило величезну кількість мемів і Леонардо увійшов до списку найвідоміших акторів, які ніколи не отримували "Оскара". Серед них Том Круз, Джонні Депп та Кіану Рівз.

У Х (тоді твіттер) навіть створили акаунт "Лео отримав Оскара", де після кожної церемонії писали "Ні", "Нііі", "Знову ні".

Але у 2016 році це таки сталося – Леонардо Ді Капріо дали "Оскара" за головну роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса".

Автор фото,Getty Images Роль Г'ю Гласса нарешті принесла Леонардо "Оскар". Хоча, за іронією долі, це не найвідоміший його фільм

"Легенда Г'ю Гласса" принесла актору багато інших нагород.

Виступаючи на церемонії "Бафта", де у 2016 році він також отримав нагороду за найкращу роль у стрічці, Леонардо згадав про свій довгий шлях до тріумфу та подякував своїй мамі.

Автор фото,Getty Images Леонардо Ді Капріо після зйомок у "Великому Гетсбі"

"Я виріс у дуже жорсткому районі у східному Лос-Анджелесі, і ця жінка щодня везла мене три години до іншої школи, щоб показати мені інші можливості", - сказав він.

Подруги Леонардо да Вінчі

За свою кар'єру Леонардо Ді Капріо став героєм величезної кількості мемів – і не тільки про "Оскар". Ще одним вічним приводом для жартів стали його романи.

У свої 50 Ді Капріо досі не одружений – і ніколи не був.

Але він заводив численні романи із виключно юними акторками і моделями. У Голлівуді жартують, що якщо вам за 25 – Лео на вас уже не гляне.

Автор фото,Getty Images Один із відомих мемів із Ді Капріо, який висміює обіцянки політиків перед виборами і після

Принаймні жінки, романи з якими приписували Ді Капріо, на момент побачень із ним справді мали до 25 років.

Але, схоже, із віком Леонардо Ді Капріо переглянув свої погляди.

Принаймні останнім часом він з'являється на вечірках із італійською моделлю Вітторією Черетті – а їй уже 26.

Автор фото,Getty Images Новою пасією 50-річного Леонардо Ді Капріо називають 26-річну модель Вітторію Черетті

Захисник природи

Крім зйомок у фільмах, Леонардо Ді Капріо також із юного віку вболіває за довкілля.

Ще у 1998 році актор заснував Leonardo DiCaprio Foundation – фонд захисту дикої природи.

Автор фото,Getty Images Леонардо Ді Капріо говорить в ООН про зміни клімату

Протягом своєї кар'єри він не раз виступав за зменшення викидів парникових газів та попереджав про небезпечні зміни клімату в своїх промовах на кіноцеремоніях.

У 2014 році актора навіть призначили представником ООН із питань зміни клімату.

Автор фото,Getty Images Леонардо Ді Капріо багато в чому став обличчям боротьби проти змін клімату - активісти беруть на мітинги плакати із фото. "Планета стає гарячішою, ніж юний Лео", йдеться на плакаті

У 2016 році він зняв документальний фільм "Перед потопом", у якому подорожує різними країнами та розповідає про глобальну катастрофу, яка загрожує планеті через забруднення і руйнування довкілля.

Для цього фільму Ді Капріо взяв інтерв’ю у екологів, громадських активістів, вчених, Барака Обами і в папи Франциска.

У 2009 році Леонардо Ді Капріо придбав острів у Карибському морі – планує відкрити там екологічно чистий курорт.

Автор фото,Getty Images Цікаво, що боротьба за довкілля звела Ді Капріо з Володимиром Путіним. У 2010 році актор разом із моделлю Наомі Кембелл приїхав на форум щодо захисту видів у Санкт-Петербург, де познайомився на той момент із російським прем'єром. Одного разу Ді Капріо заявив, що хоче зіграти колись Путіна в кіно - щоправда, ці заяви лунали до повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Щоб відзначити екологічні зусилля Ді Капріо, нідерландські вчені назвали на його честь один із трьох нових видів жуків, яких знайшли у Малайзії.

Тепер офіційне ім'я жука – Grouvellinus leonardodicaprioi.

"Крихітний і чорний, цей жук може і не отримає "Оскар" за свою харизму, але в збереженні біорізноманітності кожен вид важливий", - сказали вчені.