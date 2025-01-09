Катастрофічні пожежі в Лос-Анджелесі знищили безліч будинків, включаючи голлівудські зірки. Сто тисяч людей евакуюються

Щороку Каліфорнія страждає від сильних лісових пожеж. Цього разу вони поширилися на багаті передмістя Лос-Анджелеса, де мешкає безліч місцевих знаменитостей. Деякі з них уже втратили нерухомість вартістю мільйони доларів, а загальні збитки від стихії можуть досягти $57 мільярдів.
Влада наказала евакуюватися ста тисячам мешканців. Підтверджено загибель п'яти осіб.
Пожежі розпочалися після тривалого періоду без дощів. Їхньому поширенню сприяв сильний вітер з пустелі, що розігнав вогонь уздовж долин, на горбистих схилах яких розташовані особняки багатих жителів Лос-Анджелеса. Особливо постраждав район Пасіфік-Палісейдс, де знаходяться резиденції багатьох відомих діячів, які працюють у кіно та на телебаченні.
Серед знаменитостей, які втратили свої будинки, актори Ентоні Хопкінс, Джон Гудман, Майлс Теллер, Адам Броуді, Біллі Крістал та світська левиця Періс Хілтон. Однак власності втратили й сотні інших місцевих жителів, які не мають гучних прізвищ. Приблизно сто тисяч людей вимушено терміново евакуювалися, через що на дорогах утворилися затори.
Збільшенню масштабів природної катастрофи сприяє нестача пожежників та води. Остання проблема носить у місті хронічний характер. «Систему доведено до крайності. Ми боремося з лісовою пожежею за допомогою міських систем водопостачання», — заявила на прес-конференції Джанісс Куінонес, виконавчий директор Департаменту водних ресурсів та енергетики Лос-Анджелеса.
Ми зіткнулися з історичною природною катастрофою. І я думаю, що це ще м'яко сказано», - заявив на прес-конференції Кевін МакГоуен, директор з управління надзвичайними ситуаціями округу Лос-Анджелес. Очікується, що умови, що сприяють розповсюдженню вогню, збережуться щонайменше до п'ятниці. Тільки вчора зафіксовано виникнення нового вогнища пожежі у багатому районі Холівуд-Хіллз, після чого загальна кількість великих спалахів зросла до шести. Чотири з них поки що не вдається локалізувати.
Підтверджено загибель щонайменше п'яти осіб, повідомляє
Reuters. Рятувальники побоюються, що ця цифра може зрости.