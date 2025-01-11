Неймовірне життя та зарплата Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії

|ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2025 Январь 11 » 16:43:58
Кріштіану Роналду – всесвітньо відомий футболіст, якого обожнюють мільйони людей по всьому світу. Дехто навіть вважає його єдиним справжнім "GOAT" у футболі. Однак життя португальця не обмежується лише футболом. Позаполем він веде дійсно розкішний спосіб життя, і саме про це ми сьогодні розповімо.
З січня 2023 року Роналду грає за клуб "Аль-Наср" у Саудівській Аравії. Його контракт діє до літа 2025 року, а зарплата становить $200 мільйонів на рік (з урахуванням комерційних доходів).
Першим домом Кріштіану в Ер-Ріяді став хмарочос Kingdom Centre. Роналду орендував три поверхи з 17 кімнатами, площею 400 квадратних метрів. Щомісячна оренда коштувала $300 тисяч, але всі витрати покривав племінник короля.
Після кількох місяців проживання у хмарочосі Роналду переїхав до власного будинку в передмісті Ер-Ріяда, вартість якого складає $15 мільйонів. У маєтку є 8 спалень, басейн олімпійського розміру, футбольне поле, баскетбольний майданчик і навіть штучний водоспад.
Роналду володіє розкішною нерухомістю по всьому світу:
У Кріштіану – розкішний автопарк, який включає Ferrari F12, Bugatti Veyron, McLaren Senna та Bugatti Centodieci ($11 мільйонів). Саудівський клуб також надав Роналду приватний літак за $75 мільйонів, який він використовує для подорожей.
Кріштіану та його дівчина Джорджина разом із 2017 року. Вони мають двох доньок – Алану-Мартіну (2019) і Беллу (2022), а також трьох дітей від сурогатних матерів.
Джорджина адаптувалася до місцевих традицій, не одягаючи провокативних речей. Водночас родина живе за європейськими стандартами, незважаючи на деякі культурні обмеження в Саудівській Аравії.
Роналду став першим футболістом, чиї статки перевищили $1 мільярд. Його бізнес-імперія включає бренд CR7, готелі в різних країнах, спортзали, парфуми, а також клініку з пересадки волосся.
У Кріштіану – 615 мільйонів підписників в Instagram, і кожен рекламний пост там коштує понад €1 мільйон.
Футбольні клуби, у яких виступав Кріштіану Роналду, та його приблизними річними доходами в кожному з них:
|Країна
|Футбольний клуб
|Роки виступів
|Річний дохід
млн євро)
|Англія
|Манчестер Юнайтед
|2003–2009
|7.5
|Іспанія
|Реал Мадрид
|2009–2018
|17
|Італія
|Ювентус
|2018–2021
|31
|Англія
|Манчестер Юнайтед
|2021–2022
|31.4
|Саудівська Аравія
|Аль-Наср
|2023–2025
|200
Зверніть увагу, що ці цифри є приблизними та можуть змінюватися залежно від різних джерел та додаткових бонусів.
Роналду – не просто футбольна зірка, а й приклад успішного бізнесмена. Поділіться своїми думками в коментарях і розкажіть, про кого з футболістів ви хотіли б дізнатися більше