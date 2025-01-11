Неймовірне життя та зарплата Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії

Кріштіану Роналду – всесвітньо відомий футболіст, якого обожнюють мільйони людей по всьому світу. Дехто навіть вважає його єдиним справжнім "GOAT" у футболі. Однак життя португальця не обмежується лише футболом. Позаполем він веде дійсно розкішний спосіб життя, і саме про це ми сьогодні розповімо.

Життя в Саудівській Аравії

З січня 2023 року Роналду грає за клуб "Аль-Наср" у Саудівській Аравії. Його контракт діє до літа 2025 року, а зарплата становить $200 мільйонів на рік (з урахуванням комерційних доходів).

Перше житло у хмарочосі

Першим домом Кріштіану в Ер-Ріяді став хмарочос Kingdom Centre. Роналду орендував три поверхи з 17 кімнатами, площею 400 квадратних метрів. Щомісячна оренда коштувала $300 тисяч, але всі витрати покривав племінник короля.

Розкішний маєток

Після кількох місяців проживання у хмарочосі Роналду переїхав до власного будинку в передмісті Ер-Ріяда, вартість якого складає $15 мільйонів. У маєтку є 8 спалень, басейн олімпійського розміру, футбольне поле, баскетбольний майданчик і навіть штучний водоспад.

Нерухомість у різних країнах

Роналду володіє розкішною нерухомістю по всьому світу:

Мадрид, Іспанія : Будинок у престижному районі Ла Фінка за £5 мільйонів.

: Будинок у престижному районі Ла Фінка за £5 мільйонів. Коста-дель-Соль : Літня резиденція вартістю £1.5 мільйона.

: Літня резиденція вартістю £1.5 мільйона. Турин, Італія : Затишний маєток площею 1000 кв. м із садом і басейном.

: Затишний маєток площею 1000 кв. м із садом і басейном. Мадейра, Португалія : Особняк у Фуншалі за £7 мільйонів.

: Особняк у Фуншалі за £7 мільйонів. Лісабон: Найдорожчі апартаменти у столиці, вартістю €7.2 мільйона.

Автопарк та літаки

У Кріштіану – розкішний автопарк, який включає Ferrari F12, Bugatti Veyron, McLaren Senna та Bugatti Centodieci ($11 мільйонів). Саудівський клуб також надав Роналду приватний літак за $75 мільйонів, який він використовує для подорожей.

Сім'я та особисте життя

Кріштіану та його дівчина Джорджина разом із 2017 року. Вони мають двох доньок – Алану-Мартіну (2019) і Беллу (2022), а також трьох дітей від сурогатних матерів.

Джорджина адаптувалася до місцевих традицій, не одягаючи провокативних речей. Водночас родина живе за європейськими стандартами, незважаючи на деякі культурні обмеження в Саудівській Аравії.

Бізнес та мільярди

Роналду став першим футболістом, чиї статки перевищили $1 мільярд. Його бізнес-імперія включає бренд CR7, готелі в різних країнах, спортзали, парфуми, а також клініку з пересадки волосся.

У Кріштіану – 615 мільйонів підписників в Instagram, і кожен рекламний пост там коштує понад €1 мільйон.

Зарплата Роналду по роках

Футбольні клуби, у яких виступав Кріштіану Роналду, та його приблизними річними доходами в кожному з них:

Країна Футбольний клуб Роки виступів Річний дохід

млн євро) Англія Манчестер Юнайтед 2003–2009 7.5 Іспанія Реал Мадрид 2009–2018 17 Італія Ювентус 2018–2021 31 Англія Манчестер Юнайтед 2021–2022 31.4 Саудівська Аравія Аль-Наср 2023–2025 200



Зверніть увагу, що ці цифри є приблизними та можуть змінюватися залежно від різних джерел та додаткових бонусів.

Роналду – не просто футбольна зірка, а й приклад успішного бізнесмена. Поділіться своїми думками в коментарях і розкажіть, про кого з футболістів ви хотіли б дізнатися більше