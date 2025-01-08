Де зараз хлопчик, який заспівав легендарний хіт «скоро вже буде пасха»?

Дев’ятирічний Матвій Брус став відомим завдяки короткому відео, у якому щиро розповів про наближення Великодня. Його фраза "Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м’ясо, ковбасу та сардельки" підкорила серця українців. Сьогодні Матвій разом із батьком активно займається волонтерством на підтримку ЗСУ.

Волонтерська діяльність

Родина Матвія вирішила використати популярність хлопця для допомоги військовим. Завдяки акціям подяки військовослужбовцям та зібраним коштам вдалося придбати 20 автомобілів для фронту. Цієї весни волонтерську діяльність підсилили співпрацею з блогером та аграрієм Олексієм Васильченком.

Як проходять ефіри

Спільно вони проводять прямі трансляції на YouTube, під час яких збирають кошти на дрони FPV, шини та іншу необхідну техніку. Для залучення більшої кількості людей блогери розігрують цінні подарунки, такі як газонокосарки, інструменти та крафтові вироби. Олексій зазначає, що за один ефір вдається зібрати до 640 тисяч гривень.

Підтримка від місцевих

До ініціативи долучилася завідувачка місцевого будинку культури Любов Шеремет, яка після втрати сина у 2014 році присвятила себе допомозі військовим. Вона особисто відвозить на фронт закуплену допомогу, яку збирають небайдужі люди з усієї громади.

Результати волонтерства

За дев’ять місяців щотижневих ефірів команда волонтерів відправила на фронт понад 900 дронів. Вони також проводили аукціони на футбольних полях, у магазинах та навіть у церквах. Співпраця стала прикладом того, як спільне бажання допомогти може об’єднати абсолютно різних людей.

Чому це важливо

Матвій нагадує про значення їхньої роботи простою, але влучною фразою:

"Знаєте, що я вам скажу? Можна паски не дочекатися, якщо на дрони не скидатися."

Дев’ятирічний волонтер і надалі разом із командою продовжуватиме трансляції, поки це приносить користь нашим захисникам.

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