Як ветерани війни можуть отримати до 150 000 грн на розвиток бізнесу: секрети, про які не знали

Як отримати послугу: грант для ветеранів та членів їхніх сімей

Онлайн

Подача заявки Натисніть «Подати заявку». Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина через BankID або електронний підпис.

Якщо ви є ФОП або представляєте юридичну особу, використовуйте ключ ФОП або керівника юридичної особи з ЄДРПОУ підприємства.

Заповнення заяви Заповніть онлайн-заяву.

Бізнес-план Додайте бізнес-план за визначеною формою. Ознайомитися з прикладом заповнення бізнес-плану можна тут.

Для допомоги в написанні бізнес-плану зверніться до партнерів програми або перегляньте освітній серіал.

Підписання заявки Підпишіть заявку електронним підписом.

У випадку, якщо заяву подає чоловік або дружина ветерана, необхідне погодження з боку ветерана через його електронний підпис.

Ветерани та їхні родини щодня стикаються з викликами адаптації до цивільного життя. Одним із найбільш ефективних способів підтримати їх є розвиток власної справи. Держава надає унікальну можливість отримати грант для створення чи розширення бізнесу. Цей шанс може змінити ваше життя, але як правильно подати заявку і що потрібно для успіху?У цій статті ми детально розповімо, як це зробити крок за кроком.

Офлайн

Якщо потрібна консультація щодо програми, зверніться до найближчого відділення Ощадбанку.

Результат

Державний центр зайнятості розглядає заявку протягом 10 робочих днів після завершення строку подання заявок. Ви отримаєте сповіщення про результат через «Дію».

Наступні кроки

У разі схвалення заявки зверніться до Ощадбанку протягом 20 робочих днів для відкриття рахунку та укладення угоди на отримання мікрогранту.

Корисні ресурси

Можливість отримати фінансування для старту або розширення власного бізнесу — це реальний шанс для ветеранів і їхніх сімей реалізувати свої ідеї та покращити фінансовий стан. Дотримуйтесь інструкцій, подавайте заявку онлайн чи звертайтесь за допомогою до фахівців. Пам’ятайте, що перший крок до мрії починається з вас. Не зволікайте, адже ваш успіх може бути ближчим, ніж ви думаєте.

Ось приклад бізнес-плану, який можна адаптувати до потреб грантової програми для ветеранів:

Бізнес-план

Проект: Відкриття кав'ярні "Кава для своїх"

1. Опис бізнесу

Назва проєкту: Кав'ярня "Кава для своїх"

Форма власності: Фізична особа-підприємець (ФОП)

Розташування: м. Житомир, центр міста

Мета бізнесу: Створення затишного місця для ветеранів, членів їхніх родин і громади, де вони можуть зустрічатися, обговорювати ідеї та підтримувати один одного.

2. Ринковий аналіз

Цільова аудиторія:

Ветерани та члени їхніх сімей Місцеві жителі, офісні працівники, туристи

Конкуренти:

5 кав'ярень у центральній частині міста Наші переваги: атмосфера підтримки ветеранів, частина доходів спрямовується на благодійність, локальні продукти.

3. Продукти та послуги

Продаж кави (з собою та на місці) Десерти ручної роботи Тематичні вечори: зустрічі ветеранів, майстер-класи, лекції

4. Маркетингова стратегія

Онлайн-просування:

Реклама у соціальних мережах (Facebook, Instagram) Створення власного сайту

Офлайн-просування:

Поширення флаєрів Співпраця з ветеранськими організаціями

5. Організаційний план

Команда:

Власник (ветеран) Бариста (2 особи) Кондитер (1 особа)

Обладнання:

Кавомашина – 40,000 грн Холодильник – 20,000 грн Меблі – 30,000 грн

6. Фінансовий план

Загальний бюджет: 200,000 грн

Власні кошти: 50,000 грн

50,000 грн Грант: 150,000 грн

Розподіл коштів:

Обладнання – 90,000 грн

Ремонт приміщення – 50,000 грн

Персонал (зарплата за 2 місяці) – 40,000 грн

Реклама – 20,000 грн

Очікувані доходи:

Середній чек: 60 грн

Кількість клієнтів на день: 50

Місячний дохід: 90,000 грн

7. Очікувані результати

Створення 3 робочих місць

Підвищення якості життя ветеранів у громаді

Досягнення самоокупності за 6 місяців

Додатки

Фото приміщення

Детальний кошторис

Сертифікати на обладнання



Цей бізнес-план можна використовувати як шаблон, адаптуючи під специфіку вашого бізнесу.