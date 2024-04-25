Групи ФОП в Україні: як обрати найвигіднішу для власної справи

Перед відкриттям групи ФОП для власної справи важливо визначити, яка група єдиного податку найкраще підходить для вас. У цій статті ви дізнаєтеся про групи єдиного податку для ФОПів: їхні особливості, умови діяльності, ставки податку, ліміт доходу, кількість найманих працівників, звітність та інші нюанси.

Важливо: у матеріалі наведені оновлені ліміти доходів та суми податків на 2024 рік.

Як вибрати систему оподаткування для ФОПа

ФОПи, які планують розпочати діяльність, можуть обрати систему оподаткування: загальну або спрощену.

Загальна система оподаткування передбачає сплату податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору. Крім цього, потрібно сплачувати податок на додану вартість (ПДВ), якщо річний виторг перевищує 1 млн грн. За бажанням можна зареєструватися на ПДВ, якщо виторг менше.

Головною перевагою цієї системи є можливість розраховувати суму податків із чистого прибутку. Таку систему вибирають бізнеси, які працюють із великими обсягами доходів. В цій системі податкові органи контролюють не лише дохід, але і видатки.

Спрощена система оподаткування – спеціальний режим оподаткування, який передбачає зниження податкового навантаження для малого підприємництва в Україні. Вона передбачає, що ФОПи не сплачують ПДВ, але платять єдиний податок (ЄП). Така система приваблює підприємців першочергово простим механізмом обліку доходів і відносно низькими ставками податків.

Для малих і середніх підприємців загальна система оподаткування є досить невигідною, оскільки передбачає складний бухгалтерський облік та звітність, окремі сплати ПДФО (18%), ЄСВ (22%), військового збору (1,5%) і ПДВ за наявності (20%). На відміну від цього, за спрощеною системою оподаткування потрібно сплачувати тільки ЄП за однією з трьох груп та фіксований ЄСВ.

Тому далі ми зосередимося саме на групах ФОПів-«єдинників», які сплачують податки за спрощеною системою і не реєструються платниками ПДВ.

Групи ФОПів: Огляд особливостей

Згідно з Податковим кодексом України (ПКУ), існують чотири групи платників єдиного податку (ЄП):

ФОП 1 групи – це підприємці без найманих працівників, які займаються роздрібною торгівлею на ринках або наданням послуг людям. До цієї групи належать, зокрема, перукарі, масажисти, фотографи, усі, хто займається виготовленням товарів на замовлення (кондитери, кравці, столяри) тощо. Обсяг річного доходу має не перевищувати 1,11 млн грн на рік. Співпрацювати з юрособами заборонено.

ФОП 2 групи – це вид оформлення для невеликого бізнесу з розширеними можливостями та більшим обсягом доходів. Підприємці цієї групи можуть займатися виробництвом харчових та нехарчових продуктів, лісовим та рибним господарством, розведенням тварин, ресторанним бізнесом, торгівлею на ринках та в магазинах, наданням побутових послуг, виробництвом товарів, фрилансом тощо. Кількість найманих працівників не більше 10 осіб. Максимальний річний дохід – 5,9 млн грн на рік. Співпрацювати та укладати договори з юрособами дозволено.

ФОП 3 групи – це підприємці, які можуть працювати самостійно, так і наймати необмежену кількість робітників, та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 8,2 млн грн. Цим підприємцям дозволено співпрацювати з юрособами.

ФОП 4 групи – це підприємці, які займаються сільськогосподарською діяльністю. Вони мають право реалізувати власноруч вироблену продукцію, крім диких тварин та хутра. Для цієї категорії передбачені інші системи оподаткування, а максимальний річний ліміт доходу відсутній. Співпрацювати з юрособами дозволено.

У таблиці нижче узагальнено основні ознаки груп єдиного податку. З неї видно, що кожна група ФОП має свої переваги та недоліки. Вибір групи залежить від типу діяльності, рівня доходу, кількості найманих працівників, бажання сплачувати ПДВ та зручності звітності.

Група Ставка ЄП Ставка ЄСВ Ліміт доходу Кількість найманих працівників Звітність Перша 10% від прожиткового мінімуму 22% від мінзарплати 167 мінзарплат Немає Щомісячна декларація Друга 20% від мінімальної заробітної плати 22% від мінзарплати 834 мінзарплат Не більше 10 осіб Щомісячна декларація Третя 5% від доходу без ПДВ 22% від мінзарплати 1167 мінзарплат Без обмежень Щоквартальна декларація Четверта Від 0,09% до 1,8% від нормативної оцінки землі Не встановлено Без обмежень Раз на рік Порівняльна таблиця основних характеристик кожної групи

Далі розберемо кожну групу детальніше.

ФОП 1 групи: умови, ставки, обмеження

ФОП 1 групи – це підприємці, які ведуть діяльність у невеликих масштабах. Вони реалізують товари самостійно на ринках та надають різноманітні побутові послуги. Головною умовою для ФОПів 1 групи є роздрібна торгівля, тобто вони можуть реалізовувати товари тільки кінцевим споживачам.

Важливо: ФОП 1 групи не може займатися торгівлею у магазинах, кіосках, ресторанах та кафе, а також відкривати власні.



Комерційна діяльність із юридичними особами для ФОПів 1 групи заборонена. Однак підприємець не зобов’язаний стежити за подальшим використанням проданого товару, тому якщо кінцевий споживач перепродасть товари юридичній особі або приватному підприємцю, до продавця не буде зауважень.

Податки 1 групи

ФОП 1 групи не зобов’язані встановлювати касовий апарат або РРО (реєстратор розрахункових операцій), але якщо річний дохід перевищить 167 мінімальних зарплат, потрібно перейти на групу ФОП з більшим лімітом.

Ставка ЄП для першої групи становить 10% від прожиткового мінімуму , що становить 302,80 грн грн на місяць у 2024 році.

, що становить у 2024 році. Ставка ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати, що з 1 січня становить 1562 грн на місяць, а з 1 квітня – 1760 грн на місяць.



Ліміт доходу для 1 групи – 167 мінімальних зарплат, що у 2024 році становить 1 185 700 грн на рік. Тому цей вид оформлення підійде для бізнесу з малим обсягом продажів.



ФОП 2 групи: умови, ставки, обмеження

Підприємці цієї групи можуть займатися різноманітною діяльністю, наприклад, харчовим та нехарчовим виробництвом, лісовим та рибним господарством, розведенням тварин та вирощенням різноманітних культур тощо. Наприклад, ФОПи 2 групи, на відміну від 1 групи, можуть вільно відкрити власну кав’ярню абощо.

Під час реєстрації головне правильно підібрати КВЕДи (класифікаційні види економічної діяльності), щоб не виникло проблем із податковою.

ФОП 2 групи можуть надавати послуги населенню, а також працювати з іншими підприємцями та юридичними особами на єдиному податку. Проте їм не можна здавати приміщення в оренду ФОП на загальній системі або укладати агентські договори з юридичними особами на загальній системі. Детальніше про оподаткування та подання звітності ФОП 2 групи читайте за лінком.

Податки 2 групи

ФОП 2 групи має фіксовану податкову ставку, яка не змінюється залежно від розміру доходів.

Ставка ЄП для 2 групи становить 20% від мінімальної зарплати , що становить 1420 грн на місяць у 2024 році.

, що становить у 2024 році. ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати, що з 1 січня становить 1562 грн на місяць, а з 1 квітня – 1760 грн на місяць.



Ліміт доходу для 2 групи – 834 мінімальних зарплат, що у 2024 році становить 5 921 400 грн на рік. Отже, підприємець 2 групи комбінує переваги єдиного податку з більшими можливостями для доходу, ніж у підприємця 1 групи.

ФОП 3 групи: умови, ставки, обмеження

Оформлення ФОП 3 групи дозволяє підприємцю бути самозайнятим, наймати працівників без обмежень, укладати угоди з іншими підприємцями, надавати послуги населенню, виробляти та реалізовувати продукцію. Вони встановлюють ціни на свої товари та послуги самостійно.

Сфера діяльності ФОП 3 групи дуже широка: торгівля, перевезення (вантажні й пасажирські), надання послуг, ресторанний бізнес тощо. Конкретні професії, якими можуть займатися ФОП 3 групи, не обмежені законом. Однак, ФОП на третій групі не можуть займатися деякими видами діяльності, як-от валютний обмін, організація азартних ігор та їх проведення, видобуток корисних копалин, каменю (дорогоцінного) та їхній продаж, проведення аукціонів та інших заходів, пов’язаних із торгівлею витворами мистецтва; торгівля антикварними виробами; організація гастрольних заходів.



ФОП 3 групи можуть працювати з будь-якими контрагентами, незалежно від їхнього статусу, форми оподаткування та країни. Вони можуть надавати послуги населенню та співпрацювати з комунальними підприємствами. Такі підприємці не обмежені валютою своїх доходів та можуть обирати розрахунки готівковою або безготівковою формою.

Податки 3 групи

Ставка ЄП для третьої групи становить 5% від доходу ( за умови не реєстрації платником ПДВ).

за умови не реєстрації платником ПДВ). ФОП 3 групи сплачують ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної зарплати, що з 1 січня становить 1562 грн на місяць, а з 1 квітня – 1760 грн на місяць.



Виплати ЄП для ФОПів 3 групи потрібно перераховувати один раз на квартал. Сума платежу за минулий квартал має бути сплачена на рахунок податкової служби протягом 10 календарних днів із початку нового кварталу. Детальніше про оподаткування та подання звітності ФОП 3 групи читайте за лінком.

Ліміт доходу для 3 групи – 1167 мінімальних зарплат, що становить 8 285 700 грн на рік у 2024 році.

Сфера діяльності ФОП 3 групи дуже широка, а обмеження незначні. Тому ця група є однією з найпопулярніших для реєстрації.

ФОП 4 групи: умови, ставки, обмеження

Підприємці 4 групи можуть вести сільськогосподарську діяльність на ділянках площею від 0,5 до 20 гектарів. До таких ділянок належать поля, лісові ділянки, лани для сіножаті, виноградники, ставки та водосховища. До того ж їм дозволено провадити господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси. Тобто, якщо податкова адреса ФОПа 4 групи розташована в селі, то вони можуть займатися вирощуванням сільськогосподарських культур, розведенням тварин або рибальством тільки в цьому селі. Вони не можуть реалізовувати свою продукцію за межами села або надавати послуги юридичним особам.

Особливістю цієї групи є те, що підприємцям цієї групи заборонено наймати працівників. Однак, члени родини підприємця можуть приєднатися до господарства, що дає можливість ФОП 4 групи стати фермерськими домогосподарствами сімейного типу.

Також підприємці цієї групи можуть вести свою діяльність навіть на власному городі (від 0,5 до 20 гектарів). Однак є деякі обмеження. ФОП 4 групи можуть відкрити тільки фермерські господарства сімейного типу. І якщо частка виробництва сільськогосподарських товарів за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%. Площа сільськогосподарських угідь або земель водного фонду у власності та користуванні членів фермерського господарства повинна бути не менше 0,5 гектарів, але не більше 20 гектарів.

Податки 4 групи

ФОП 4 групи не мають лімітів доходів та сплачують лише один податок. Ставка податку для четвертої групи залежить від розміру земельної ділянки/водного об’єкта, типу земель, їхнього розташування та становить від 0,09% до 1,8% від нормативної грошової оцінки землі. Дохід і прибуток не впливають на розмір податку.

За матеріалами сайту КОШТ