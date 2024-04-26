$15000 на розвиток жіночого бізнесу: грантова програма від Мінекономіки

Жінки-підприємиці, які ведуть свою діяльність в Україні та планують масштабувати власний бізнес, можуть податися на грантову програму від Мінекономіки України. Програма створена для жінок-підприємців, зареєстрованих як ФОПи або які володіють більш ніж 50% частки у ТОВ.

Цікаво, що податися на грант можуть навіть ті підприємиці, які раніше отримували гранти від Міністерства економіки України або за іншими програмами.

Дедлайн реєстрації – 31 липня 2024 року

Вимоги до підприємиць, які претендуватимуть на грант:

відсутність господарської діяльності на тимчасово окупованій території України;

відсутність рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію, справи про банкрутство, припинення господарської діяльності;

відсутність заборгованості перед бюджетом.



Кожна переможниця отримає індивідуальний грант до $15000, який можна витратити на придбання обладнання і частково (разом не більше 30% суми гранту) на програмне забезпечення та навчання.

Загальний призовий фонд призначений для підтримки малого та середнього бізнесу у сфері виробництва та перероблення, зокрема:

ремонту устаткування

поліграфічної діяльності

виробництва одягу

виробництва харчових продуктів

виробництва фармацевтичних препаратів тощо



Для участі у програмі необхідний не лише зареєстрований відповідний КВЕД, але й фактичне ведення діяльності у переробній промисловості: виробництві одягу, устаткування, електронної та оптичної продукції, меблів, харчових продуктів, обробленні деревини, металургійному виробництві тощо.

Відбір переможниць програми проходить протягом двох етапів.

Перший етап відбору. Потрібно заповнити аплікаційну форму за лінком, розказавши про себе та свій бізнес, обґрунтувавши потребу у фінансуванні та описавши загальний план використання коштів. На цьому етапі не потрібно надавати детальні розрахунки. Заявка учасниці буде оцінена за формальними критеріями відповідності цілям програми.

Другий етап відбору. Якщо заявка учасниці пройде перший етап, їй на електронну адресу надійде лист із запрошенням до участі у наступному етапі. Також буде запропоновано надати більш детальний план розвитку вашого бізнесу, копії установчих документів та інші необхідні матеріали. Всі ці документи розглядатиме грантовий комітет для прийняття рішення про надання гранту.

Для отримання гранту потрібно успішно пройти другий етап відбору та відкрити окремий рахунок в АТ «Ощадбанк». Після використання коштів, протягом 2 місяців потрібно буде надати звіт, включаючи копії розрахункових документів, договорів, актів виконаних робіт та інших документів, що підтверджують цільове використання коштів.

Ознайомитися з усіма деталями open call можна за цим лінком.

Будь-які додаткові запитання можна поставити, написавши на електронну адресу [email protected].



Організатор: Міністерство економіки за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund та за реалізації KSE Foundation.