Ціни на продукти в Україні злетіли до небес! Хто наживається на гаманцях українців?

Прогноз зростання цін на продукти

Виклики українського аграрного сектору

Побудова овочесховищ для стабілізації цін

Переваги програми "Зроблено в Україні"

Важливість підтримки українського виробництва

Підтримка споживачів і аграріїв

Ціни на продукти харчування в Україні продовжують невпинно зростати, і більшість споживачів стурбовані, коли ця тенденція нарешті зміниться. З огляду на зростаючий рівень інфляції та виклики, з якими стикається аграрний сектор, питання стабільності цін стає особливо актуальним. Експерти прогнозують, що ціни залишатимуться високими ще певний час, проте існують конкретні кроки, які можуть допомогти зупинити стрімке зростання вартості харчів і підтримати національну економіку.Національний банк України прогнозує подальше зростання цін на продукти до середини 2025 року. Протягом найближчого місяця споживча інфляція може досягти майже 10% і залишатиметься високою в першій половині наступного року. За даними Державної служби статистики, ціни на продукти з початку року зросли на понад 8%.Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, пояснює, що на зростання цін впливають низька якість насіння, дефіцит сучасної техніки, нестача працівників у сільському господарстві та підвищення вартості енергоносіїв. Зазначені фактори зумовили сьогоднішню цінову ситуацію на продукти. Для стабілізації цін важливо забезпечити пріоритет українських аграріїв на ринку, особливо у державних закупівлях для комунальних установ і Збройних Сил України. Це дасть аграріям фінансову підтримку для вдосконалення технологій і встановлення сучасного обладнання, що знизить вартість продуктів для споживача.Для зниження цін важливо інвестувати в будівництво овочесховищ та холодильників для зберігання продуктів. За словами Соломчука, для забезпечення потреб внутрішнього ринку потрібно побудувати щонайменше 100 нових овочесховищ, що дозволить зберігати продукцію до весни та підтримувати її якість.Програма "Зроблено в Україні" надає українським виробникам можливість вийти на ринок із якісною продукцією. Проте значна частина імпорту все ще займає полиці магазинів, а українським виробникам складніше потрапити до роздрібної торгівлі. Соломчук наголошує на необхідності врегулювання внутрішньої торгівлі та створення чітких правил для вітчизняних виробників і рітейлу, що дозволить споживачам купувати українські продукти за доступними цінами.Незважаючи на те, що імпортні товари іноді можуть здаватися дешевшими, витрати на логістику та розмитнення роблять їх нерентабельними в порівнянні з українськими продуктами. Дмитро Соломчук зазначає, що підвищення рівня власного виробництва є стратегічним кроком до забезпечення національної безпеки й економічної незалежності України.Соломчук закликає аграріїв долучатися до програм, що дозволяють споживачам отримувати кешбек до 10%, що допоможе підтримати бюджети українських родин. Це також стимулюватиме подальший розвиток українського виробництва та сприятиме стабілізації цін на продукти.Для подолання проблем із цінами на продукти Україна потребує комплексного підходу, який включає підтримку власного виробництва, розвиток інфраструктури для зберігання та транспортування харчів і впровадження програм, що сприяють зниженню витрат на виробництво. Підтримка місцевих аграріїв через програми на кшталт "Зроблено в Україні" може допомогти не лише стабілізувати ціни, але й підвищити продовольчу безпеку країни. Стійке зниження цін стане можливим лише за умови чіткої державної підтримки і стратегічних змін у внутрішній торгівлі.