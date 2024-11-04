Життя у фото: Камала Гарріс і Дональд Трамп, якими ви їх ніколи не бачили

Протягом усієї виборчої кампанії американських виборців бомбардують фотографіями двох кандидатів – вони виступають з трибуни, вітають натовп мітингувальників і сходять по сходах літака. ВВС натомість пропонує вам поглянути на те, хто вони і звідки походять.

Вони народилися з різницею в кілька десятиліть. Кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс провела свої перші роки в Окленді, штат Каліфорнія, а кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виріс у нью-йоркському районі Квінс.

Гарріс (ліворуч на зображенні зліва) та її сестру Маю (у центрі) виховувала матір індійського походження Шьямала Гопалан Гарріс, дослідниця раку та громадська активістка.

Батько Трампа Фред Трамп був сином німецьких іммігрантів, а його мати Мері Енн Маклеод Трамп народилася в Шотландії. Вони зарахували його до Нью-Йоркської військової академії у віці 13 років.

Автор фото,Kamala Harris/@realDonaldTrump Ліворуч: Гарріс та її сестра Мая з матір'ю. Праворуч: Трамп з батьками

Гарріс п'ять років навчалася у середній школі в Монреалі, Канада, де її мати влаштувалася викладачкою в Університеті Макгілла. Пізніше вона вступила до Говардського університету у Вашингтоні, де історично навчалися темношкірі.

Трамп розповідав, що п'ять років навчання в академії з 1959 року дали йому військову підготовку та допомогли сформувати його лідерські навички. Пізніше він не брав участі у війні у В'єтнамі через відстрочки - чотири з академічних причин і одну через кісткові шпори.

Автор фото,Alamy Гарріс та Трамп у студентські роки

З раннього дитинства мати навчала Гарріс важливості боротьби за громадянські права, і вона відвідала щорічний Марш свободи Мартіна Лютера Кінга у Вашингтоні в 2004 році.

Отримавши диплом Вортонської школи Університету Пенсильванії, Трамп став наступником свого батька на чолі сімейного бізнесу.

Автор фото,Getty Images Гарріс на мітингу та Трамп у робочому кабінеті

Гарріс повернулася до Каліфорнії, де вона швидко піднялася на верхівку системи кримінального правосуддя штату – влаштувавшись на посаду генерального прокурора – і використала цей імпульс, щоб успішно балотуватися в Сенат США в 2016 році.

У той самий час, коли вона увійшла до Конгресу, Трамп вперше увійшов до Білого дому, приголомшивши світ перемогою над Гілларі Клінтон.

Через три роки Гарріс провела невдалу президентську кампанію, але переможець від демократів Джо Байден обрав її своєю кандидаткою у віцепрезиденти. Вони перемогли Трампа та Майка Пенса.

Автор фото,Getty Images Камала Гарріс та Дональд Трамп складають присягу

Кінець президентства Трампа та початок повноваження Байдена ознаменувалися карантином через COVID-19, носінням масок і соціальними заворушеннями після вбивства поліцією Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Автор фото,Getty Images Гарріс та Трамп під час пандемії коронавірусу

Гарріс не завжди вдавалося проявити себе на посаді віцепрезидентки, але вона змогла це зробити у 2022 році, коли Верховний суд США скасував конституційне право на аборти.

Президент Байден був радий, що вона стала голосом Білого дому за право вибору.

Натомість саме Трамп зробив Верховний суд більш консервативним, прокладаючи шлях до рішення щодо абортів.

Під час роботи в Овальному кабінеті він також вивів США з Паризької кліматичної угоди та вжив заходів для скорочення імміграції.

Автор фото,White House/Getty Images Гарріс із Байденом та Трамп в Овальному кабінеті

Дебютним міжнародним візитом Гарріс на посаді віцепрезидентки стала Гватемала в 2021 році - в рамках покладених на неї обов’язків щодо зменшення кількості латиноамериканських мігрантів, що потрапляють до США через кордон з Мексикою.

Серед питань зовнішньої політики, які домінували під час її перебування на посаді, була війна в Україні, а також конфлікт у Газі та хаотичне виведення військ США з Афганістану.

Перший візит Трампа за кордон як президента був у Саудівську Аравію в 2017 році. Трамп виступає за ізоляціоністську політику, яка передбачає виведення його країни з іноземних конфліктів і сприяння американській промисловості.

Автор фото,Getty Images/Reuters Гарріс та Трамп під час закордонних візитів

Гарріс одружена з Дагом Емгоффом (на фото нижче) та є мачухою - або "Момалою", як вона каже - дітей Емгоффа від його першого шлюбу, Коула та Елли.

Різні члени родини Дональда Трампа зіграли певну роль у його політичній кар’єрі, водночас його дружина Меланія Трамп у виборчій кампанії 2024 року участі практично не брала.

Зі своєю першою дружиною Іваною Трамп мав трьох дітей: Дональда-молодшого, Іванку та Еріка. У нього також є дочка Тіффані від його другої дружини Марли Мейплз.

Він одружився зі своєю третьою дружиною Меланією у 2005 році, від якої у нього є син Беррон.

Автор фото,Alamy/AP Гарріс та Трамп з родинами

Гарріс доєдналася до президентських перегонів 2024 року відносно пізно, замінивши Джо Байдена, який відмовився від участі.

Вона увійшла в історію як перша темношкіра американка азійського походження, яка стала кандидаткою у президенти від великої партії, а також виступила з промовою на національному з’їзді Демократичної партії в Чикаго, штат Іллінойс.

На цих самих виборах Дональд Трамп здобув рідкісну відзнаку - отримав третю номінацію в президенти від своєї партії. Він виступав на Національному з’їзді Республіканської партії в Мілуокі, штат Вісконсин, із перев’язаним вухом після того, як пережив замах на вбивство під час своєї кампанії.

Автор фото,Reuters / EPA-EFE Гарріс та Трамп на з'їздах своїх партій

Обробка фотографій - Філ Кумс, BBC.