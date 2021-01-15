Снегопад в Житомирской области: ночью на дорогах работали более 60 единиц спецтехники

В течение ночи на дорогах Житомирщины для обеспечения безопасного проезда транспорта работали 90 дорожников и 66 единиц спецтехники. Дежурили еще 12 рабочих и 20 спецмашин.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Службе автомобильных дорог в Житомирской области.
По информации САД, особое внимание уделялось автодорогам международного значения - М-06 Киев - Чоп, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, М-07 Киев - Ковель - Ягодин.
"Сейчас по области высота снежного покрова составляет от 5 до 20 см. Работы по очистке дорожного покрытия от снега продолжаются. Обращаемся к водителям с просьбой предоставлять преимущество в движении снегоуборочной технике и не создавать заторов", - отмечают дорожники.
Служба автодорог также напомнила о местах отстоя транспорта
, где можно переждать непогоду.
"Снегопад в Житомирской областе" - это кто такой безграмотный у вас там?
На днину похоже))