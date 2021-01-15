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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 15 » 09:57:02

Снегопад в Житомирской области: ночью на дорогах работали более 60 единиц спецтехники

Сегодня, 10:08:15 274 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Снегопад в Житомирской области: ночью на дорогах работали более 60 единиц спецтехники

 В течение ночи на дорогах Житомирщины для обеспечения безопасного проезда транспорта работали 90 дорожников и 66 единиц спецтехники. Дежурили еще 12 рабочих и 20 спецмашин.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Службе автомобильных дорог в Житомирской области.

По информации САД, особое внимание уделялось автодорогам международного значения - М-06 Киев - Чоп, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, М-07 Киев - Ковель - Ягодин.
 

"Сейчас по области высота снежного покрова составляет от 5 до 20 см. Работы по очистке дорожного покрытия от снега продолжаются. Обращаемся к водителям с просьбой предоставлять преимущество в движении снегоуборочной технике и не создавать заторов", - отмечают дорожники.


Служба автодорог также напомнила о местах отстоя транспорта, где можно переждать непогоду.
Тэги: Житомирская область, Снегопад, дороги
Комментариев: 2
німанд
1 Niemand (німанд)   • 10:38:14, Сегодня [Материал]
+2

Эй, тупые ЖЖ-шники, быстрее меняйте заголовок и удаляйте комментарий.
"Снегопад в Житомирской областе" - это кто такой безграмотный у вас там?
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 10:52:31, Сегодня [Материал]
0

"это кто такой безграмотный у вас там?"

На днину похоже))
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