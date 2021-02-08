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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 8 » 13:20:39

Из-за непогоды на Житомирщине ограничили движение грузовиков: список дорог

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Из-за непогоды на Житомирщине ограничили движение грузовиков: список дорог

 В Житомирской области в связи с осложнением погодных условий введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция и служба автодорог.

Ограничения начали действовать с 12:00 на автодорогах М-06 Киев - Чоп и М-07 Киев - Ковель - Ягодин на территории Житомирской области.
 

"Такие меры вводятся для недопущения заторов, сохранения здоровья участников дорожного движения и беспрепятственной работы дорожных служб", - отмечают дорожники.


Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, и грузы, которые используются при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

Водителей грузовиков призывают направить свои транспортные средства на площадки отстоя и переждать непогоду. Размещение площадок по ссылке.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Тэги: Снегопад, Грузовики, дороги, Житомирская область
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