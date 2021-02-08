Из-за непогоды на Житомирщине ограничили движение грузовиков: список дорог

В Житомирской области в связи с осложнением погодных условий введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция
и служба автодорог.
Ограничения начали действовать с 12:00 на автодорогах М-06 Киев - Чоп и М-07 Киев - Ковель - Ягодин
на территории Житомирской области.
"Такие меры вводятся для недопущения заторов, сохранения здоровья участников дорожного движения и беспрепятственной работы дорожных служб", - отмечают дорожники.
Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, и грузы, которые используются при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.
Водителей грузовиков призывают направить свои транспортные средства на площадки отстоя и переждать непогоду. Размещение площадок по ссылке
.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.