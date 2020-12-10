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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 10 » 17:00:54

Из-за гололеда в Житомирской области ограничили движение грузовиков и автобусов

Вчера, 17:13:54 2676 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за гололеда в Житомирской области ограничили движение грузовиков и автобусов

 Непогода не обошла другие районы Житомирщины: осадки быстро замерзают, образуя на дороге ледяной покров. Поэтому было принято решение ограничить движение грузовиков и автобусов.

Об этом информирует патрульная полиция Житомирской области.

"В связи с осложнением погодных условий, предупреждаем водителей, что на территории Житомирской области, с 16 часов (10 декабря), введено ограничение движения грузовых транспортных средств и автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. О снятии ограничений будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.
 


На центральном автовокзале Житомира уже отменили большинство рейсов.

Тэги: гололед, дороги, Грузовики, Житомирская область
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