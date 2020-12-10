Из-за гололеда в Житомирской области ограничили движение грузовиков и автобусов

Непогода не обошла другие районы Житомирщины: осадки быстро замерзают, образуя на дороге ледяной покров. Поэтому было принято решение ограничить движение грузовиков и автобусов.
Об этом информирует патрульная полиция Житомирской области
.
"В связи с осложнением погодных условий, предупреждаем водителей, что на территории Житомирской области, с 16 часов (10 декабря), введено ограничение движения грузовых транспортных средств и автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. О снятии ограничений будем сообщать дополнительно"
, - говорится в сообщении.
На центральном автовокзале Житомира уже отменили большинство рейсов.