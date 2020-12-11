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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 11 » 09:46:55

«Проезд обеспечен»: ночью на дорогах Житомирской области работало 67 единиц техники

Сегодня, 09:46:55 765 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Проезд обеспечен»: ночью на дорогах Житомирской области работало 67 единиц техники

 Вчера Житомирскую область накрыл ледяной дождь. За считанные минуты все, куда попадали осадки, покрылось ледяной коркой. На автомобильных дорогах ситуация была сложной.

По информации Службы автодорог, для ликвидации зимней скользкости на всей сети дорог общего пользования государственного значения работала техника.

Было использовано почти 1400 тонн противогололедных материалов.
 

"В течение ночи было задействовано 40 пескоразбрасывателей и 27 погрузчиков, работало 77 работников дорожных организаций. Сейчас дорожное покрытие обработано, мокрое. Работы продолжаются, проезд обеспечен", - информирует Служба автомобильных дорог.


Ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов в Житомирской области снято.
Тэги: гололед, техника, дороги, Житомирская область
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