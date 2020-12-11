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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 11 » 10:29:48

На дороги Житомира высыпали 76 тонн песка и 126 тонн соли – горсовет

Сегодня, 10:42:48 1249 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На дороги Житомира высыпали 76 тонн песка и 126 тонн соли – горсовет

 Последствия ледового дождя, который произошел 10 декабря в Житомире, ликвидировали лишь 11 единиц спецтехники. Об этом 11 декабря "Журналу Житомира" сообщили в городском совете.
 

"10 декабря 2020 с 13:00 до 19:00 на улицах и тротуарах города работала механизированная противогололедная бригада в составе 11 единиц спецтехники. В ночь с 10 на 11 декабря работала механизированная противогололедная бригада в составе 11 единиц спецтехники", - информирует Управление транспорта и связи Житомирского городского совета.


На уборке и посыпке тротуаров также были задействованы 56 работников подрядных организаций.

"За указанный период спецтехникой пройдено 989 км, использовано 76 тонн пескосмеси и 126 тонн соли", - отмечают в горсовете.
Тэги: Житомир, дороги, техника, гололед
Комментариев: 5
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 10:48:41, Сегодня [Материал]
+2

ну дороги еще куда ни шло, а тротуары ужасные, нереально ходить
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 11:07:17, Сегодня [Материал]
0

справедливости ради тротуары на Котовского сегодня с утра посыпали
ГАЗон с песком и две единицы спецтехники с совковыми лопатами
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 11:03:17, Сегодня [Материал]
+6

А песок с официального карьера? :)))))) или опять руки нагрели??!!!
briz
4 aleks (briz)   • 11:26:05, Сегодня [Материал]
0

Леси Украинки утром тротуари - каток...
melan
5 melan (melan)   • 15:53:46, Сегодня [Материал]
+1

......На дороги Житомира высыпали 76 тонн песка и 126 тонн соли.....

Это на бумаге, а в натуре я уверен в разы меньше.
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