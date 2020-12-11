На дороги Житомира высыпали 76 тонн песка и 126 тонн соли – горсовет

Последствия ледового дождя, который произошел 10 декабря в Житомире, ликвидировали лишь 11 единиц спецтехники. Об этом 11 декабря "Журналу Житомира
" сообщили в городском совете.
"10 декабря 2020 с 13:00 до 19:00 на улицах и тротуарах города работала механизированная противогололедная бригада в составе 11 единиц спецтехники. В ночь с 10 на 11 декабря работала механизированная противогололедная бригада в составе 11 единиц спецтехники", - информирует Управление транспорта и связи Житомирского городского совета.
На уборке и посыпке тротуаров также были задействованы 56 работников подрядных организаций.
"За указанный период спецтехникой пройдено 989 км, использовано 76 тонн пескосмеси и 126 тонн соли"
, - отмечают в горсовете.
ГАЗон с песком и две единицы спецтехники с совковыми лопатами
Это на бумаге, а в натуре я уверен в разы меньше.