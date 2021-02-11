Житомирская область из-за снегопада ограничила движение грузовиков

В Житомирской области 11 февраля в связи с осложнением погодных условий введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного транспорта. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает патрульная полиция.
Ограничения начали действовать с 15:00 на автодорогах М-06 Киев - Чоп и М-07 Киев - Ковель - Ягодин
.
"Службой автомобильных дорог в Житомирской области совместно с Подольским межрегиональным управлением Укртрансбезопасности и по согласованию с управлением патрульной полиции в Житомирской области с 15 часов 11 февраля вводится ограничение движения грузовых и крупногабаритных транспортных средств"
, - информирует патрульная полиция.
Водителей грузовиков призывают направить свои транспортные средства на площадки отстоя и переждать непогоду. Размещение площадок по ссылке
.