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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 11 » 15:52:37

Житомирская область из-за снегопада ограничила движение грузовиков

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Житомирская область из-за снегопада ограничила движение грузовиков

 В Житомирской области 11 февраля в связи с осложнением погодных условий введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного транспорта. Об этом "Журналу Житомира" сообщает патрульная полиция.

Ограничения начали действовать с 15:00 на автодорогах М-06 Киев - Чоп и М-07 Киев - Ковель - Ягодин.

"Службой автомобильных дорог в Житомирской области совместно с Подольским межрегиональным управлением Укртрансбезопасности и по согласованию с управлением патрульной полиции в Житомирской области с 15 часов 11 февраля вводится ограничение движения грузовых и крупногабаритных транспортных средств", - информирует патрульная полиция. 

Водителей грузовиков призывают направить свои транспортные средства на площадки отстоя и переждать непогоду. Размещение площадок по ссылке.
Тэги: Снегопад, дороги, Житомирская область, Грузовики
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