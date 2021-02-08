Снегопад накрыл Житомирскую область: дорожники работают в усиленном режиме

Как и прогнозировалось, в ночь на 8 февраля циклон принес на Житомирщину арктический воздух со значительными снегопадами. Для обеспечения безаварийного проезда автотранспорта на дорогах государственного значения работает техника.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
"По состоянию на 6 утра, на автодорогах общего пользования государственного значения области работает 81 спецмашина и 109 дорожников. Проводится расчистка от снега и обработка противогололедными материалами проезжей части. Проезд автотранспорта обеспечен", - говорится в сообщении.
8 февраля на территории Житомирской области сохранятся сложные погодные условия: сильные снегопады, ветер до 15-20 м/с.
Возможно введение ограничений в движении для тяжеловесных транспортных средств и автобусов, движущихся путями государственного значения. О всех ограничениях будет сообщено дополнительно.
"Водители, во время движения соблюдайте дистанцию, откажитесь от обгонов и рискованного маневрирования. Если нужна помощь - звоните к дежурному в круглосуточном режиме: 0412 47 05 34"
, - призывает САД.