Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 08.02.2021    14:24:03
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 8 » 09:33:27

Снегопад накрыл Житомирскую область: дорожники работают в усиленном режиме

Сегодня, 09:43:22 2592 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Снегопад накрыл Житомирскую область: дорожники работают в усиленном режиме

 Как и прогнозировалось, в ночь на 8 февраля циклон принес на Житомирщину арктический воздух со значительными снегопадами. Для обеспечения безаварийного проезда автотранспорта на дорогах государственного значения работает техника.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
 

"По состоянию на 6 утра, на автодорогах общего пользования государственного значения области работает 81 спецмашина и 109 дорожников. Проводится расчистка от снега и обработка противогололедными материалами проезжей части. Проезд автотранспорта обеспечен", - говорится в сообщении.


8 февраля на территории Житомирской области сохранятся сложные погодные условия: сильные снегопады, ветер до 15-20 м/с.

Возможно введение ограничений в движении для тяжеловесных транспортных средств и автобусов, движущихся путями государственного значения. О всех ограничениях будет сообщено дополнительно.

"Водители, во время движения соблюдайте дистанцию, откажитесь от обгонов и рискованного маневрирования. Если нужна помощь - звоните к дежурному в круглосуточном режиме: 0412 47 05 34", - призывает САД. 
Тэги: Снегопад, дороги, Житомирская область
Комментариев: 3
Titan45
1 Виталий (Titan45)   • 09:50:34, Сегодня [Материал]
+5

В каком усиленном режиме? Фотка непонятно какого года....сегодня утром ехал ни в городе ни за городом дороги НЕ чищены вообще.
MMMka
2 Misha (MMMka)   • 10:19:34, Сегодня [Материал]
+3

Таки да!
velcade
3 Санитар (velcade)   • 10:41:13, Сегодня [Материал]
+3

За Гидропарком на Н03 в 08-00 еще конь не валялся... От слова "вообще".
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus