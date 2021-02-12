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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 12 » 09:49:51

Проезд по дорогам государственного значения на Житомирщине обеспечен – Служба автодорог

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Проезд по дорогам государственного значения на Житомирщине обеспечен – Служба автодорог

 В Житомирской области на дорогах государственного значения для ликвидации последствий непогоды ночью работали 66 единиц техники и 89 работников.

Об этом 12 февраля сообщила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.

Дорожники отмечают, что ограничения для тяжеловесов сняты, осложнения в движении отсутствуют.

"Напоминаем, что после завершения снегопадов синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха до -25 градусов. Будьте бдительны и отдавайте предпочтение в движении дорожной технике", - призывает САД.

Ограничения движения грузового и крупногабаритного транспорта действовали с 15:00 11 февраля.
Тэги: Снегопад, дороги, Житомирская область
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