Проезд по дорогам государственного значения на Житомирщине обеспечен – Служба автодорог

В Житомирской области на дорогах государственного значения для ликвидации последствий непогоды ночью работали 66 единиц техники и 89 работников.
Об этом 12 февраля сообщила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
Дорожники отмечают
, что ограничения для тяжеловесов сняты, осложнения в движении отсутствуют.
"Напоминаем, что после завершения снегопадов синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха до -25 градусов. Будьте бдительны и отдавайте предпочтение в движении дорожной технике"
, - призывает САД.
Ограничения движения грузового и крупногабаритного транспорта действовали с 15:00 11 февраля
.