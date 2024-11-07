Щеплення в аптеках: новий етап доступності вакцинації для українців

В Україні щеплення стали ще більш доступними. Тепер мешканці можуть вакцинуватися проти грипу прямо в аптеках. Ця практика вже давно популярна у США та країнах Європи, і тепер вона стала реальністю і для українців. Про переваги та виклики такої ініціативи, а також про її сприйняття суспільством розповідає Євген Лісной.

Щеплення в аптеці: як це працює?

Вранці звичайна аптека у Києві готова прийняти клієнтів на вакцинацію від грипу. Процес простий: відвідувач оплачує вакцину та отримує ін'єкцію прямо в аптечному кабінеті. Така практика широко розповсюджена у багатьох країнах світу, зокрема в Португалії, де вакцинують «не відходячи від прилавка» вже понад десять років.

Світовий тренд вакцинації в аптеках

Вакцинація в аптеках є світовим трендом, спрямованим на здешевлення та підвищення доступності медичних послуг. Це особливо актуально під час масових щеплень, як, наприклад, під час пандемії COVID-19. В Україні вже було започатковано пілотний проєкт вакцинації в аптеках, який планували масштабувати з 2022 року, і, попри виклики війни, проєкт розпочався.

Вимоги до аптечних кабінетів вакцинації

Для організації щеплення в аптеці необхідно дотримуватись низки стандартів. Зокрема, кабінет має бути обладнаний окремим холодильником для зберігання вакцин з підтримкою температури не вище 8 градусів, а також наявністю ліків для невідкладної допомоги, як-от адреналін. Важливою умовою є також підготовка персоналу: фармацевти проходять спеціальні курси для отримання права вакцинувати відвідувачів.

Щеплення від грипу – перший крок

Наразі в українських аптеках вакцинують лише проти грипу. Цей вірус мутує щороку, тому щеплення потрібне регулярно. Однак, на відміну від інших вакцин, вакцина проти грипу не входить до Національного календаря щеплень і не фінансується державою, тому українці купують її самостійно.

Процедура вакцинації в аптеці

Для отримання щеплення в аптеці відвідувачу потрібно:

отримати рецепт на вакцину від сімейного лікаря;

придбати вакцину в аптеці;

надати письмову згоду на вакцинацію.

Після вакцинації пацієнт має повернутися до сімейного лікаря для запису в медичну картку.

Відповідальність медичних працівників

Сімейні лікарі піднімають питання щодо додаткового навантаження, оскільки вони відповідають за пацієнтів, щеплених в аптеках. Лікарі наголошують, що для зручності було б доцільніше, щоб фармацевти самостійно вносили дані в електронну систему.

Масштабування проєкту та перспективи

Зараз в Україні діє лише одна аптека з можливістю вакцинації, проте проєкт планується розширити на інші регіони. У Міністерстві охорони здоров'я впевнені, що надалі аптеки зможуть пропонувати вакцинацію і проти інших захворювань. Для аптек це потребує значних інвестицій, оскільки кожен кабінет щеплень повинен відповідати ліцензійним вимогам.

Вакцинація у майбутньому

Завдяки проєкту українці зможуть отримувати не лише щеплення від грипу, але й інші вакцини безпосередньо в аптеках. Це зробить вакцинацію ще доступнішою, а медичні послуги – більш зручними та швидкими для громадян.

Щеплений від грипу цього року, Євген Лісной поділився своїм досвідом вакцинації в аптеці у рамках марафону «Єдині новини».

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