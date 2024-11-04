Вчителям готові платити понад 50 000 грн: який предмет потрібно викладати

Професія вчителя англійської мови є дуже затребуваною – кількість вакансій по ній на кадрових порталах складає кілька сотень. При цьому окремі роботодавці готові платити таким фахівцям 50 000 грн і більше.

Наприклад, школа іноземних мов шукає викладача англійської мови на зарплату від 35 000 до 60 000 грн. Від кандидата очікують просунутого рівня англійської (C1-C2). Також, стверджується, наявність Міжнародного сертифікату з англійської мови буде плюсом.

Компанія-організатор курсів англійської мови готова платити від 15 000 до 52 000 грн викладачеві. Серед вимог:

рівень володіння англійською – не нижче за Advanced;

досвід викладання дорослим.

Центр іноземних мов шукає викладача англійської мови на зарплату від 20 000 до 50 000 грн. Для роботи, серед іншого, потрібні:

рівень володіння англійською Advanced/Proficiency;

вміння планувати та проводити заняття;

закінчена вищу освіту (філолог, викладач, перекладач), "проте перевага надається високому рівню володіння мовою та вмінню викладати".

Українцям без вищої освіти готові платити близько 50 тисяч

Водночас, в Україні хороші гроші можна заробляти без вищої освіти – зокрема, маючи робітничу професію. Так, окремі роботодавці готові платити представникам деяких спеціальностей близько 50 тис. грн.

Наприклад, компанія зі сфери автосервісу готова платити від 50 000 до 80 000 грн тонувальнику. "Готові взяти студента, людину з інвалідністю. Досвід роботи від 1 року", – йдеться в оголошенні.

Як повідомляв OBOZ.UA, загалом же, часом в основних секторах економіки України не очікується як різкого зростання вакансій, так і сплеску звільнень. Втім, компанії, які мають намір змінювати кількість співробітників, все ж є. І ці очікування негативні: звільнятимуть працівників набагато частіше, ніж найматимуть нових, у всіх ключових сферах.