Як вчителю прожити на зарплату: досвід криворізького педагога Володимира Цоуфала

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2024 Ноябрь 26 » 16:20:51
Проблема низької заробітної плати вчителів у Україні обговорюється вже не перший рік. Однак, як саме розподілити ці кошти, щоб вистачило на базові потреби? Володимир Цоуфал, учитель із Кривого Рогу, вирішив показати, як виглядає реальне життя педагога на середню зарплату. У своєму блозі в TikTok він детально прорахував, на що вистачає 12 тисяч гривень, і поділився своїми висновками. Пропонуємо ознайомитися з його підрахунками.
Вчитель з Кривого Рогу Володимир Цоуфал, який веде свій блог у мереж тікток, вирішив продемонструвати, на що вистачає середньої зарплати учителя. З його висновками пропонує познайомитися 24 Канал.
Підрахунки:
Залишається 167 гривень в день. З цієї суми і виходимо.
@volodymyr_tsoufal
А чи економите ви?♬ оригинальный звук - ВОЛОДИМИР ЦОУФАЛ
Зауважимо, що у цю суму не закладена купівля одягу, взуття, косметики, побутової хімії, ремонт авто і тому подібне.
А якщо врахувати, що ця грошова виплата ділиться на аванс і зарплату, то у вас і немає потрібної суми одразу, щоб рівномірно розподілити на місяць. Робимо висновки!