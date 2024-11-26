Як вчителю прожити на зарплату: досвід криворізького педагога Володимира Цоуфала

Проблема низької заробітної плати вчителів у Україні обговорюється вже не перший рік. Однак, як саме розподілити ці кошти, щоб вистачило на базові потреби? Володимир Цоуфал, учитель із Кривого Рогу, вирішив показати, як виглядає реальне життя педагога на середню зарплату. У своєму блозі в TikTok він детально прорахував, на що вистачає 12 тисяч гривень, і поділився своїми висновками. Пропонуємо ознайомитися з його підрахунками.

Вчитель з Кривого Рогу Володимир Цоуфал, який веде свій блог у мереж тікток, вирішив продемонструвати, на що вистачає середньої зарплати учителя. З його висновками пропонує познайомитися 24 Канал.

Чи вдалося прожити день на зарплату учителя

Підрахунки:

Середня зарплата вчителя 12 тисяч

Оренда житла – 5000 тисяч.

Комуналка 2000 тисячі.



Залишається 167 гривень в день. З цієї суми і виходимо.

Сніданок має бути бюджетним: яйця, шматочок хліба і чай – 40 гривень.

Дорога на власному авто 20 гривень.

Обід: суп і трохи хліба у їдальні – 60 гривень.

Кава – 40 гривень.

Вечеря – 100 гривень.

Прожити день на зарплату вчителя: дивіться відео

Підсумуємо, що навіть на мінімумі він вийшов за межі бюджету – потрачено 260 гривень. Тому, вчительська зарплата – це про вміння економити!

Зауважимо, що у цю суму не закладена купівля одягу, взуття, косметики, побутової хімії, ремонт авто і тому подібне.

А якщо врахувати, що ця грошова виплата ділиться на аванс і зарплату, то у вас і немає потрібної суми одразу, щоб рівномірно розподілити на місяць. Робимо висновки!