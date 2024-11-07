Скільки загинуло російських солдат в Україні (2022-2024). НЕКРОЛОГИ

Дані про щомісячні втрати російських військових в Україні свідчать про значну варіативність у кількості загиблих, яка залежить від інтенсивності бойових дій та стратегії військових операцій. Нижче наведено аналіз за основними показниками – кількість загиблих на кінець місяця, зміни за місяць і середні втрати за день.



Дані взяти з некрологів, опублікованих у соціальних мережах та на російських вебсайтах. Таблиця по іменам та прізвищам.

Загальна динаміка втрат

На кінець кожного місяця загальна кількість загиблих російських військових збільшувалася, демонструючи сплески у періоди активних бойових дій. Наприклад:

Березень 2022 року : втрати склали 1 072 військових. Початкові бойові дії призвели до значних втрат, що трималися на високому рівні з середньоденним показником у 53,6 загиблих.

: втрати склали 1 072 військових. Початкові бойові дії призвели до значних втрат, що трималися на високому рівні з середньоденним показником у 53,6 загиблих. Лютий 2023 року : черговий сплеск втрат – 2 959 загиблих за місяць, що еквівалентно середньоденним втратам у 105,68 осіб.

: черговий сплеск втрат – 2 959 загиблих за місяць, що еквівалентно середньоденним втратам у 105,68 осіб. Жовтень 2024 року: найбільші щомісячні втрати – 5 317 військових (171,52 на день), що свідчить про активізацію бойових дій у цей період.

Місячні зміни та середні втрати за день

Зростання кількості загиблих щомісяця не завжди було рівномірним. Коливання втрат відображені в таких ключових показниках:

Сплески втрат : Основні піки втрат припадають на початкові місяці конфлікту, а також на періоди активізації наступальних операцій – це особливо помітно у січні-березні 2023 року та жовтні 2024 року.

: Основні піки втрат припадають на початкові місяці конфлікту, а також на періоди активізації наступальних операцій – це особливо помітно у січні-березні 2023 року та жовтні 2024 року. Періоди зменшення: В окремі місяці фіксувалось зниження втрат, як наприклад, у квітні 2023 року, коли втрати зменшились на 560 осіб порівняно з попереднім місяцем.

Регіональний аналіз втрат

За регіонами, значні втрати російські війська понесли у місцевостях із найактивнішими бойовими діями, зокрема:

Донецька область : один із найбільш постраждалих регіонів, де спостерігався постійний високий рівень втрат.

: один із найбільш постраждалих регіонів, де спостерігався постійний високий рівень втрат. Херсонський і Запорізький напрямки: фіксувалися піки втрат у періоди активних оборонних і наступальних дій.

Звіт про щомісячні втрати російських військових в Україні (2022-2024)

Місяць, рік На кінець місяця + за місяць Динаміка В день Березень 2022 1072 1072 1072 53,60 Квітень 2022 1932 860 -212 28,67 Травень 2022 3071 1139 279 36,74 Червень 2022 4139 1068 -71 35,60 Липень 2022 5005 866 -202 27,94 Серпень 2022 5664 659 -207 21,26 Вересень 2022 6549 885 226 29,50 Жовтень 2022 7822 1273 388 41,06 Листопад 2022 9031 1209 -64 40,30 Грудень 2022 10357 1326 117 42,77 Січень 2023 12701 2344 1018 75,61 Лютий 2023 15660 2959 615 105,68 Березень 2023 18950 3290 331 106,13 Квітень 2023 21680 2730 -560 91,00 Травень 2023 24180 2500 -230 80,65 Червень 2023 26510 2330 -170 77,67 Липень 2023 28410 1900 -430 61,29 Серпень 2023 30390 1980 80 63,87 Вересень 2023 32221 1831 -149 61,03 Жовтень 2023 34430 2209 378 71,26 Листопад 2023 37020 2590 381 86,33 Грудень 2023 39710 2690 100 86,77 Січень 2024 42510 2800 110 90,32 Лютий 2024 45954 3444 644 118,76 Березень 2024 49316 3362 -82 108,45 Квітень 2024 52700 3384 22 112,80 Травень 2024 55734 3034 -350 97,87 Червень 2024 59080 3346 312 111,53 Липень 2024 63510 4430 1084 142,90 Серпень 2024 67800 4290 -140 138,39 Вересень 2024 72460 4660 370 155,33 Жовтень 2024 77777 5317 657 171,52 Листопад 2024 79180 1403 -3914 200,43

Загальна кількість загиблих до листопада 2024 року сягнула 79 180 осіб.



Річні тенденції демонструють високу інтенсивність втрат, яка залежить від конкретних етапів конфлікту.