Скільки загинуло російських солдат в Україні (2022-2024). НЕКРОЛОГИ

|ЖЖ » Новини » Війна в Україні » 2024 Ноябрь 7 » 18:50:36
Дані про щомісячні втрати російських військових в Україні свідчать про значну варіативність у кількості загиблих, яка залежить від інтенсивності бойових дій та стратегії військових операцій. Нижче наведено аналіз за основними показниками – кількість загиблих на кінець місяця, зміни за місяць і середні втрати за день.
Дані взяти з некрологів, опублікованих у соціальних мережах та на російських вебсайтах. Таблиця по іменам та прізвищам.
На кінець кожного місяця загальна кількість загиблих російських військових збільшувалася, демонструючи сплески у періоди активних бойових дій. Наприклад:
Зростання кількості загиблих щомісяця не завжди було рівномірним. Коливання втрат відображені в таких ключових показниках:
За регіонами, значні втрати російські війська понесли у місцевостях із найактивнішими бойовими діями, зокрема:
|Місяць, рік
|На кінець місяця
|+ за місяць
|Динаміка
|В день
|Березень 2022
|1072
|1072
|1072
|53,60
|Квітень 2022
|1932
|860
|-212
|28,67
|Травень 2022
|3071
|1139
|279
|36,74
|Червень 2022
|4139
|1068
|-71
|35,60
|Липень 2022
|5005
|866
|-202
|27,94
|Серпень 2022
|5664
|659
|-207
|21,26
|Вересень 2022
|6549
|885
|226
|29,50
|Жовтень 2022
|7822
|1273
|388
|41,06
|Листопад 2022
|9031
|1209
|-64
|40,30
|Грудень 2022
|10357
|1326
|117
|42,77
|Січень 2023
|12701
|2344
|1018
|75,61
|Лютий 2023
|15660
|2959
|615
|105,68
|Березень 2023
|18950
|3290
|331
|106,13
|Квітень 2023
|21680
|2730
|-560
|91,00
|Травень 2023
|24180
|2500
|-230
|80,65
|Червень 2023
|26510
|2330
|-170
|77,67
|Липень 2023
|28410
|1900
|-430
|61,29
|Серпень 2023
|30390
|1980
|80
|63,87
|Вересень 2023
|32221
|1831
|-149
|61,03
|Жовтень 2023
|34430
|2209
|378
|71,26
|Листопад 2023
|37020
|2590
|381
|86,33
|Грудень 2023
|39710
|2690
|100
|86,77
|Січень 2024
|42510
|2800
|110
|90,32
|Лютий 2024
|45954
|3444
|644
|118,76
|Березень 2024
|49316
|3362
|-82
|108,45
|Квітень 2024
|52700
|3384
|22
|112,80
|Травень 2024
|55734
|3034
|-350
|97,87
|Червень 2024
|59080
|3346
|312
|111,53
|Липень 2024
|63510
|4430
|1084
|142,90
|Серпень 2024
|67800
|4290
|-140
|138,39
|Вересень 2024
|72460
|4660
|370
|155,33
|Жовтень 2024
|77777
|5317
|657
|171,52
|Листопад 2024
|79180
|1403
|-3914
|200,43
Загальна кількість загиблих до листопада 2024 року сягнула 79 180 осіб.
Річні тенденції демонструють високу інтенсивність втрат, яка залежить від конкретних етапів конфлікту.