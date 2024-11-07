Зламаний ніс і струс мозку: у Полтаві бізнесмен і поліцейський жорстоко побили хлопця, що захищав дівчину

Інцидент у ресторані SHADE

Поліцейські не втрутилися

Впливові особи серед нападників

Суспільна реакція та розслідування

У Полтаві трапився резонансний інцидент, який викликав обурення громадськості. Група чоловіків жорстоко побила хлопця, який заступився за свою дівчину. Під час інциденту постраждалий отримав серйозні травми: у нього зламаний ніс, струс мозку та пошкоджені нирки. Хлопця забрала швидка допомога.За даними, серед нападників були місцевий бізнесмен, "кримінальний авторитет" і поліцейський.2 листопада в одному з ресторанів Полтави четверо чоловіків підійшли до дівчини з вимогою "поїхати з ними". Її хлопець заступився за неї, що спровокувало напад. Серед нападників були впливові особи, серед них місцевий авторитет Олександр Павлюченко та заступник начальника районного відділу поліції. Свідки зафіксували момент нападу на відео, яке потім поширилося в мережі.Охорона ресторану не втручалася в бійку. Власниця закладу відмовилася надавати поліції записи з камер спостереження, заявивши, що отримала погрози. Наразі ведеться розслідування, правоохоронця, який перебував на місці конфлікту, тимчасово відсторонили від служби.Крім випадку в Полтаві, подібний інцидент стався нещодавно у Смілі, де військового, що захищав батьків, побили місцеві "кримінальні авторитети". Постраждалий Анатолій Гончаренко, ветеран, змушений був публічно вибачатися перед нападниками під загрозою шкоди своїй родині. Ситуація спричинила значний суспільний резонанс і привернула увагу керівництва МВС.В обох випадках громадськість вимагала справедливості. Розпочато кримінальні провадження, і правоохоронці обіцяють суворо покарати винних. Відомі посадовці також висловили свою позицію, засуджуючи насильство та закликаючи до дотримання закону.Такі інциденти вказують на проблему безкарності серед певних осіб у суспільстві. Тільки активна громадянська позиція та ретельне розслідування можуть допомогти відновити справедливість.