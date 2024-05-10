Кримінальний авторитет Вітя Журавель з Броварів плював на копів і погрожував зброєю: що каже поліція

Поліція не називає ім'я дебошира, але у Мережі пишуть, що це скандальновідомий "кримінальний авторитет" Віктор Журавель із Броварів.

У Мережі з'явилося відео, де начебто "кримінальний авторитет" Віктор Журавель, який має прізвисько "Віхо" або "Журавель", з Броварів лається та плює в поліцейських, а потім дістає зброю.

Журавель лається та плює в поліцейських

На кадрах видно, як Журавель лається на поліцейського: "Під*ри. Ви всі райвідділки поздавали".

Під час цього він підійшов впритул до поліцейського і махав руками біля голови. Коли коп попросив відійти і "не плюватися", чоловік провокативно плюнув правоохоронцеві в лице. Після цього виникла сутичка. "Кримінальний авторитет" дістав пістолет, але автомат у руках поліцейського мав переконливіший вигляд. Інший коп задув хулігана з газового балончика.

Інцидент стався в одному із місцевих громадських закладів.

Реакція поліції

У поліції Київської області прокоментували інцидент. Там зазначатєься, що чоловік, який в Броварах кидався і погрожував зброєю поліцейським, затриманий і перебуає за ґратами.

"Увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю", – розповіли правоохоронці.

Проте поліція не називає ім'я затриманого і прямо не вказує, що йдеться про Віктора Журавля.

"Фігурант – раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському", – йдеться в повідомленні.

За скоєне йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Зараз зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.

"Наголошуємо, жоден напад на поліцейських та зневажливе ставлення до правоохоронців не залишиться безкарним", – запевнили у поліції.

Хто такий Віктор Журавель

Нагадаємо, Віктор Журавель став відомий громадськості після "перестрілки перевізників" у Броварах у 2020 році як один із лідерів ОЗУ, яка цю перестрілку й організувала.

Тоді дві групи "маршрутників" ділили між собою приміські маршрути після судового скасування низки тендерів і влаштували стрілянину. Тоді унаслідок інциденту поранення дістало троє людей. Під час стрілянини одна з куль влучила у вікно житлового будинку.

Відео 2020 року

Архівне відео за 2020 рік

За інформацією Obozrevatel, у 1990-х "Віха" отримав 19 років в'язниці за розбій, вийшовши на свободу 2010-го року. Після виходу на волю він не змінив свій спосіб життя і створив банду з трьох осіб, яка під виглядом колекторів стала вимагати гроші у людей.

Віктор Журавель / Архівне фото з відкритих джерел

"Діяла банда жорстоко – жертв били до напівсмерті. Через деякий час про них знали практично у всіх довколишніх містах. Банду Журавля прозвали "чорними колекторами". Вони стали "працювати" не тільки в Київській області, а й по всій Україні", – зазначали у виданні.

2012 року їх затримали і Журавель отримав ще 13 років в'язниці. Однак апеляційний суд скасував вирок. Незадовго після цього зловмисник був затриманий за іншою справою, проте теж скоро вийшов на свободу.

Як пише видання "Взгляд", у серпні 2011 року Журавель зі спільниками вимагав у послушника Києво-Печерської лаври УПЦ МП 10 тисяч доларів. Прокурор тоді стверджував, що послушника лаври вивезли до лісу та погрожували вбити. Але Віктор Журавель запевняв, що послушник і сам "не чистий на руку". Мовляв, раніше чернець намагався в нього замовити вбивство людини.

У квітні 2017 року на Журавля здійснили замах, після чого його у важкому стані госпіталізували в лікарню Броварів із проникаючим ножовим пораненням.

2022 року після початку вторгнення низка ЗМІ писали, що Віктор Журавель приєднався до броварської тероборони і став використовувати її для нелегальної торгівлі зброєю на "чорному" ринку. Проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.