Нападали на перехожих в Івано-Франківську: одного нападника затримано, ще двох шукають

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В Івано-Франківську невідомі здійснили напади на місцевих жителів. Зловмисники фіксували злочини на відео, а потім публікували в мережі.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Напади в Івано-Франківську: що відомо

Записи, на яких невідомі особи вчиняють протиправні дії щодо жителів Івано-Франківська, зокрема літніх людей, помітили під час моніторингу соцмереж.

– На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики, – йдеться у повідомленні.



Зазначено, що по допомогу до правоохоронців ніхто не звертався, жодних звернень до поліцейських також не надходило.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.

У поліції просять громадян, яким відома інформація про вказані та аналогічні правопорушення чи про осіб, які вчиняють протиправні дії, повідомляти на спецлінію 102.

Відео

Встановлення і затримання нападників в Івано-Франківську

Правоохоронці встановили двох осіб, причетних до вчинення правопорушень. Один з учасників хуліганства, 16-річний хлопець, разом зі своїми законними представниками уже доставлений до управління поліції, де дає визнавальні пояснення.

Правоохоронці опублікували відео, де він заявив, що разом із знайомими “вирішили хайпанути в мережі інтернет”. І молодик, і його матір попросили у постраждалих вибачення.

Йому оголошено підозру за хуліганство, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також поліцейські встановлюють місцезнаходження другого фігуранта та особу третього.

– З’ясовано, що учасником жодних молодіжних рухів затриманий не є, а його батько – чинний військовий ЗСУ, доброволець, – додали у поліції.



Також знайшли одну з потерпілих, яка підтвердила факти, викладені на відео. Наразі встановлюють особи інших потерпілих.

Реакція ОВА

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що спільно з керівництвом правоохоронних органів області була проведена нарада, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення в області таких проявів у майбутньому.

– Такі вчинки є ганебними та абсолютно неприпустимими у нашому суспільстві. Винуватці мають бути покарані, – наголосила очільниця ОВА.