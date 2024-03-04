Нападали на перехожих в Івано-Франківську: одного нападника затримано, ще двох шукають

|ЖЖ » Новини » Кримінал » 2024 » Март » 4 » 15:00:12
В Івано-Франківську невідомі здійснили напади на місцевих жителів. Зловмисники фіксували злочини на відео, а потім публікували в мережі.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.
Записи, на яких невідомі особи вчиняють протиправні дії щодо жителів Івано-Франківська, зокрема літніх людей, помітили під час моніторингу соцмереж.
– На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що по допомогу до правоохоронців ніхто не звертався, жодних звернень до поліцейських також не надходило.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.
У поліції просять громадян, яким відома інформація про вказані та аналогічні правопорушення чи про осіб, які вчиняють протиправні дії, повідомляти на спецлінію 102.
Правоохоронці встановили двох осіб, причетних до вчинення правопорушень. Один з учасників хуліганства, 16-річний хлопець, разом зі своїми законними представниками уже доставлений до управління поліції, де дає визнавальні пояснення.
Правоохоронці опублікували відео, де він заявив, що разом із знайомими “вирішили хайпанути в мережі інтернет”. І молодик, і його матір попросили у постраждалих вибачення.
Йому оголошено підозру за хуліганство, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Також поліцейські встановлюють місцезнаходження другого фігуранта та особу третього.
– З’ясовано, що учасником жодних молодіжних рухів затриманий не є, а його батько – чинний військовий ЗСУ, доброволець, – додали у поліції.
Також знайшли одну з потерпілих, яка підтвердила факти, викладені на відео. Наразі встановлюють особи інших потерпілих.
Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що спільно з керівництвом правоохоронних органів області була проведена нарада, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення в області таких проявів у майбутньому.
– Такі вчинки є ганебними та абсолютно неприпустимими у нашому суспільстві. Винуватці мають бути покарані, – наголосила очільниця ОВА.