Падение вертолета в Броварах: погиб министр МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Владимир Енин

"На данный момент известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета", — заявил Клименко.



Глава Нацполиции Клименко подтвердил гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, его первого заместителя Владимира Енина и госсекретаря МВД Юрия Лубковича в результате крушения вертолета в Броварах.



По последним данным от государственных служб, при крушении вертолёта в Броварах погибли 18 человек, среди них трое детей. Ранения различное степени тяжести получили 26 человек, среди которых 12 — дети.

ФОТО и ВИДЕО с места трагедии

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Сегодня рано утром в Броварах 18 января в результате падения вертолета возле детского сада погибли два пилота. Об этом сообщили в полиции города.Позже стало известно, что в результате падения вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины, сообщил глава Нацполиции Клименко.