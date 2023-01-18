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Падение вертолета в Броварах: погиб министр МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Владимир Енин

Сегодня, 10:19:38 127 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Падение вертолета в Броварах: погиб министр МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Владимир Енин

Сегодня рано утром в Броварах 18 января в результате падения вертолета возле детского сада погибли два пилота. Об этом сообщили в полиции города.

Позже стало известно, что в результате падения вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины, сообщил глава Нацполиции Клименко.
"На данный момент известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета", — заявил Клименко.

Глава Нацполиции Клименко подтвердил гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, его первого заместителя Владимира Енина и госсекретаря МВД Юрия Лубковича в результате крушения вертолета в Броварах.

По последним данным от государственных служб, при крушении вертолёта в Броварах погибли 18 человек, среди них трое детей.  Ранения различное степени тяжести получили 26 человек, среди которых 12 — дети.

ФОТО и ВИДЕО с места трагедии

Видео

Тэги: авиакатастрофа, БроварЫ, Монастырский
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