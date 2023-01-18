На борту вертолета, упавшего в Броварах, было 9 человек. СПИСОК погибших

Министерство внутренних дел Украины опубликовало полный список людей, находившихся на борту вертолета в момент крушения в Броварах. Всего на борту находилось 9 человек:
- Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский;
- Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин;
- Госсекретарь МВД Юрий Лубкович;
- заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк;
- начальник управления защиты Департамента внутренней безопасности Нацполиции Михаил Павлушко;
- ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;
- командир вертолета Александр Василенко;
- пилот Константин Коваленко;
- бортовой механик Иван Касьянов.
По состоянию на 15:00 известно о 14 погибших, из которых один ребенок и девять человек, которые находились на борту. Пострадали 25 человек, из которых 11 - дети. Все они госпитализированы.