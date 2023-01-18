На борту вертолета, упавшего в Броварах, было 9 человек. СПИСОК погибших

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский ;

; Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин ;

; Госсекретарь МВД Юрий Лубкович ;

; заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк ;

; начальник управления защиты Департамента внутренней безопасности Нацполиции Михаил Павлушко ;

; ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий ;

; командир вертолета Александр Василенко ;

; пилот Константин Коваленко ;

; бортовой механик Иван Касьянов.

Министерство внутренних дел Украины опубликовало полный список людей, находившихся на борту вертолета в момент крушения в Броварах. Всего на борту находилось 9 человек:По состоянию на 15:00 известно о 14 погибших, из которых один ребенок и девять человек, которые находились на борту. Пострадали 25 человек, из которых 11 - дети. Все они госпитализированы.