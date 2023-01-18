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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Январь » 18 » 15:35:19

На борту вертолета, упавшего в Броварах, было 9 человек. СПИСОК погибших

Сегодня, 15:35:30 226 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На борту вертолета, упавшего в Броварах, было 9 человек. СПИСОК погибших

Министерство внутренних дел Украины опубликовало полный список людей, находившихся на борту вертолета в момент крушения в Броварах. Всего на борту находилось 9 человек:
  • Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский;
  • Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин;
  • Госсекретарь МВД Юрий Лубкович;
  • заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк;
  • начальник управления защиты Департамента внутренней безопасности Нацполиции Михаил Павлушко;
  • ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;
  • командир вертолета Александр Василенко;
  • пилот Константин Коваленко;
  • бортовой механик Иван Касьянов.

По состоянию на 15:00 известно о 14 погибших, из которых один ребенок и девять человек, которые находились на борту. Пострадали 25 человек, из которых 11 - дети. Все они госпитализированы.
Тэги: Монастырский, авиакатастрофа, БроварЫ, МВД
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