Депутати нарешті взялись за безпеку навчання в житомирських школах

Школи Житомира з ознайомчими виїздами відвідують депутати Комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради. Рішення про ознайомчі виїзди було прийнято на засіданні комісії. Депутати вже відвідали 17 шкіл, решту відвідають до кінця січня.
Мета цих ознайомчих виїздів – ознайомитись зі станом шкіл з точки зору забезпечення безпеки навчання. А саме:
- безпеки харчування, зокрема дотримання норм ХАСП і нового регламенту харчування у закладах освіти, який вступив в силу з 1 січня;
- інфекційної безпеки і організації протиепідемічних заходів;
- безпеки життєдіяльності, зокрема охорони шкіл;
- протипожежної безпеки.
Довідково.
Відповідно до Положення про Постійні комісії Житомирської міської ради до обов’язків Комісії з соціально-гуманітарних питань належать:
«Ознайомчі виїзди – це не просто цікавість, це прямий обов’язок нас як депутатів міськради. Після першого кварталу буде перегляд міського бюджету, і наше завдання спрямовати фінансування на вирішення тих проблем, які ми побачили в школах. Ситуація різна: в одних школах справді є що показати з точки зору розбудови Нового Освітнього Простору, а в інших – безліч проблем. Це і відсутність швидкісного Інтернету, і стан приміщень, санвузлів, відсутність технічного забезпечення та обладнання та багато іншого. Ми, як депутати, в силах змінити ситуацію, правильно виставити пріоритети фінансування при перегляді бюджету і допомогти школам, зробити їх безпечними та комфортними», - зазначає Голова постійної комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради Комісії Людмила Зубко.
- Здійснення контролю за діяльністю виконавчого комітету міської ради по забезпеченню конституційних прав громадян на освіту, охорону здоров’я, медичну допомогу та соціальний захист.
- Контроль виконання програм будівництва закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, об’єктів соціального захисту населення.
- Сприяння підготовці навчальних, дошкільних та позашкільних закладів до нового навчального року, створенню належних умов навчання і виховання дітей, забезпеченню належних умов праці працівників закладів охорони здоров'я та соціально-гуманітарної сфери, забезпеченню своєчасного і якісного проведення ремонту закладів, зміцненню їх матеріально-технічної бази, забезпеченню комунальними послугами.