Депутати нарешті взялись за безпеку навчання в житомирських школах

«Ознайомчі виїзди – це не просто цікавість, це прямий обов’язок нас як депутатів міськради. Після першого кварталу буде перегляд міського бюджету, і наше завдання спрямовати фінансування на вирішення тих проблем, які ми побачили в школах. Ситуація різна: в одних школах справді є що показати з точки зору розбудови Нового Освітнього Простору, а в інших – безліч проблем. Це і відсутність швидкісного Інтернету, і стан приміщень, санвузлів, відсутність технічного забезпечення та обладнання та багато іншого. Ми, як депутати, в силах змінити ситуацію, правильно виставити пріоритети фінансування при перегляді бюджету і допомогти школам, зробити їх безпечними та комфортними», - зазначає Голова постійної комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради Комісії Людмила Зубко.