Горсовет хочет провести в Житомире реконструкцию улицы Небесной Сотни и двух городских парков

Городской голова Житомира создал рабочие группы, которые должны проработать концепцию реализации городских проектов. В планах - капитальный ремонт ул. Небесной Сотни, ул. Бориса Лятошинского и двух парков. Распоряжение о создании рабочих групп Сергей Сухомлин подписал 1 февраля
.
«Все рабочие группы создаются для того, чтобы комплексно подойти к вопросам реконструкции и ремонта. В состав рабочих групп включены представители КП «Житомирводоканал», КП «Житомиртеплокоммунэнерго» и другие профильные представители структурных подразделений городского совета. Это очень важно - всем комплексно разработать план мероприятий и проанализировать возможные расходы», - сказал советник городского головы Александр Черняхович.
Он также отметил, что в ближайшем будущем запланирована реконструкция улицы Небесной Сотни
. Планируется расширить проход для горожан, открыть фасады зданий в части, где находятся МАФы продавцов цветов.
«Мы проработали с продавцами цветов, получили их предварительное одобрение. Также в планах упорядочить проезд для транспорта по улице Лятошинского», - отметил Черняхович.
Во время реконструкции Гидропарка в Житомире запланировано размещение объектов физической культуры и спорта. Реконструкция парка им. Гагарина предусматривает установку детских аттракционов.
«Стоит отметить, что у нас есть незавершенный ремонт дорожного покрытия и капитальный ремонт тротуаров по ул. Театральной (ул. Б. Бердичевская - ул. Киевская), в этом году мы планируем вернуться к этому вопросу»
, - добавил советник городского головы.
А тротуари на Московській ( від Котовського до Б.Тена, за виключенням відрізку біля скверу на розі Лятошинського) не ремонтувались з 1973 року ! І це в центрі міста . Бо я тут живу з дитинства і майже кожен день хожу по ним, на відміну від недомера і депутатів.
А трамвай не потрібно зносити. Щоб зрозуміти, що таке трамвай у Житомирі, потрібно хоча б трошки знати історію міста. Між іншим, не таку вже й древню.