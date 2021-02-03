Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 03.02.2021    15:35:26
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 3 » 08:38:24

Горсовет хочет провести в Житомире реконструкцию улицы Небесной Сотни и двух городских парков

Сегодня, 08:46:24 1066 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Горсовет хочет провести в Житомире реконструкцию улицы Небесной Сотни и двух городских парков

 Городской голова Житомира создал рабочие группы, которые должны проработать концепцию реализации городских проектов. В планах - капитальный ремонт ул. Небесной Сотни, ул. Бориса Лятошинского и двух парков. Распоряжение о создании рабочих групп Сергей Сухомлин подписал 1 февраля.
 

«Все рабочие группы создаются для того, чтобы комплексно подойти к вопросам реконструкции и ремонта. В состав рабочих групп включены представители КП «Житомирводоканал», КП «Житомиртеплокоммунэнерго» и другие профильные представители структурных подразделений городского совета. Это очень важно - всем комплексно разработать план мероприятий и проанализировать возможные расходы», - сказал советник городского головы Александр Черняхович.


Он также отметил, что в ближайшем будущем запланирована реконструкция улицы Небесной Сотни. Планируется расширить проход для горожан, открыть фасады зданий в части, где находятся МАФы продавцов цветов.
 

«Мы проработали с продавцами цветов, получили их предварительное одобрение. Также в планах упорядочить проезд для транспорта по улице Лятошинского», - отметил Черняхович.


Во время реконструкции Гидропарка в Житомире запланировано размещение объектов физической культуры и спорта. Реконструкция парка им. Гагарина предусматривает установку детских аттракционов.

«Стоит отметить, что у нас есть незавершенный ремонт дорожного покрытия и капитальный ремонт тротуаров по ул. Театральной (ул. Б. Бердичевская - ул. Киевская), в этом году мы планируем вернуться к этому вопросу», - добавил советник городского головы. 
Тэги: городской совет, Житомир, реконструкция
Комментариев: 4
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:19:31, Сегодня [Материал]
+2

Вы тротуарами займетесь когда-нибудь??? Дбл, блд...
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 09:50:03, Сегодня [Материал]
-6

трамвай наконец снесут?
SAT
3 Nostradamus (SAT)   • 13:58:27, Сегодня [Материал]
+4

Що, і квіткарів з Московської вижинуть нах_р ????! Не вірю. Бо знаю, скільки вони відстьогують щомісячно у чийсь карман у місьвиконкомі і інспекції з благоустрою.
А тротуари на Московській ( від Котовського до Б.Тена, за виключенням відрізку біля скверу на розі Лятошинського) не ремонтувались з 1973 року ! І це в центрі міста . Бо я тут живу з дитинства і майже кожен день хожу по ним, на відміну від недомера і депутатів.
А трамвай не потрібно зносити. Щоб зрозуміти, що таке трамвай у Житомирі, потрібно хоча б трошки знати історію міста. Між іншим, не таку вже й древню.
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:36:26, Сегодня [Материал]
0

А тротуар на той же Московской от Котовского до Чапаева? Там вообще жесть. Да по всему городу так. По той же Киевской, от Восточной до Глобала, по правой стороне - сплошная грязь и лужи, люди по газонам обходят тротуар - это нормально?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus