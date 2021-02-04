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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 4 » 08:39:14

В житомирском парке едва не произошла трагедия – девушка хотела совершить самоубийство

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В житомирском парке едва не произошла трагедия – девушка хотела совершить самоубийство

 Вечером 3 февраля в житомирском парке Гагарина едва не произошла трагедия - молодая девушка хотела совершить самоубийство.

«Возле арки в парке патрульная полиция и «скорая». Полиция приехала и начала кого-то искать по территории парка, побежали на мост. Говорят, что девушка хотела совершить самоубийство, но вовремя успели», - рассказали очевидцы.

В комментарии сайту Житомир.info полиция рассказала, что на линию 102 позвонил парень и сообщил о намерениях своей девушки покончить жизнь самоубийством.

«Заявитель сообщил, что его девушка планирует совершить самоубийство и может находиться в парке культуры и отдыха. Экипаж патрульных оперативно прибыл на указанное место и проверил пешеходный мост и прилегающую территорию. Девушку нашли возле моста на лавочке, она была в подавленном состоянии, чувствовался резкий запах лекарств. На место была вызвана скорая медицинская помощь. Также в телефонном режиме сообщили мать девушки. Впоследствии на место происшествия прибыл заявитель», - отметили в патрульной полиции.

Напомним, в августе 2020 года с 40-метрового подвесного пешеходного моста в парке Гагарина в бросился мужчина
Тэги: мост, Житомир, самоубийство, Девушка
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