В житомирском парке едва не произошла трагедия – девушка хотела совершить самоубийство

Вечером 3 февраля в житомирском парке Гагарина едва не произошла трагедия - молодая девушка хотела совершить самоубийство.
«Возле арки в парке патрульная полиция и «скорая». Полиция приехала и начала кого-то искать по территории парка, побежали на мост. Говорят, что девушка хотела совершить самоубийство, но вовремя успели», - рассказали очевидцы.
В комментарии сайту Житомир.info
полиция рассказала, что на линию 102 позвонил парень и сообщил о намерениях своей девушки покончить жизнь самоубийством.
«Заявитель сообщил, что его девушка планирует совершить самоубийство и может находиться в парке культуры и отдыха. Экипаж патрульных оперативно прибыл на указанное место и проверил пешеходный мост и прилегающую территорию. Девушку нашли возле моста на лавочке, она была в подавленном состоянии, чувствовался резкий запах лекарств. На место была вызвана скорая медицинская помощь. Также в телефонном режиме сообщили мать девушки. Впоследствии на место происшествия прибыл заявитель»
, - отметили в патрульной полиции.
Напомним, в августе 2020 года с 40-метрового подвесного пешеходного моста в парке Гагарина в бросился мужчина
.