13 летняя девочка сбежала из дома от пьяного отца: ему запретили приближаться к дочери

"Инспекторы выяснили, что отец девочки, по меньшей мере, уже четвертый день подряд злоупотребляет алкоголем. Поэтому его доставили в соответствующее учреждение для вытрезвления. Кроме того, полицейские также вынесли срочное запрещающее предписание приближаться к дочери. Ранее, в последний раз в сентябре 2020 года, мужчину уже привлекали к ответственности за пьянство и тогда же предупреждали о создании надлежащих жилищно-бытовых условий для ребенка", - рассказала начальник ювенальной службы Управления превентивной деятельности ГУНП Наталья Гончарук.