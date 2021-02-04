13 летняя девочка сбежала из дома от пьяного отца: ему запретили приближаться к дочери

В Бердичевском районе Житомирской области 13-летняя девочка из-за конфликта с нетрезвым отцом убежала из дома. Полицейские нашли девочку и, разобравшись в ситуации, решили не возвращать ее домой.
"Полицейские установили, что девочка проживает с 49-летним отцом в одном из сел района. Ее мама умерла 10 лет назад и с тех пор в их доме, если и появлялись женщины, то не надолго. Агрессивный характер мужчины и злоупотребление алкоголем делали жизнь с ним невыносимой. 3 февраля отец в очередной раз вечером пришел домой с компанией друзей и потребовал, чтобы дочь приготовила им ужин. После застолья с алкоголем незнакомцы частично разошлись, а некоторые собрался ночевать в их доме"
, - рассказала "Журналу Житомира
" полиция области.
Девочка, испугавшись чужих мужчин и не получив защиты от пьяного отца, убежала из дома. Ее приютила одна из соседок, от нее она позвонила директору школы.
В село после разговора с педагогом приехали работники ювенальной превенции Бердичевского районного отдела полиции. В доме они застали хозяина в состоянии опьянения, вокруг беспорядок, пустые бутылки из-под водки и остатки скудного застолья. Мужчина не ориентировался в ситуации и об отсутствии дочери узнал от полицейских.
"Инспекторы выяснили, что отец девочки, по меньшей мере, уже четвертый день подряд злоупотребляет алкоголем. Поэтому его доставили в соответствующее учреждение для вытрезвления. Кроме того, полицейские также вынесли срочное запрещающее предписание приближаться к дочери. Ранее, в последний раз в сентябре 2020 года, мужчину уже привлекали к ответственности за пьянство и тогда же предупреждали о создании надлежащих жилищно-бытовых условий для ребенка", - рассказала начальник ювенальной службы Управления превентивной деятельности ГУНП Наталья Гончарук.
Пока девочка находится в медицинском учреждении, социальные службы решают вопрос относительно дальнейшей опеки над ней. 4 февраля по представлению полицейских состоялось экстренное заседание исполнительного комитета местного сельского совета Бердичевского района, где принято решение о немедленном отобрании ребенка.
По имеющейся сейчас информации, в дальнейшем девочка будет проживать в Житомире, у родственников со стороны матери.