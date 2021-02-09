Улица Лятошинского уже в этом году может стать пешеходной

«Мы работаем вместе с организацией GIZ и консультантами, а также с депутатами городского совета. Задача действительно стоит такая - превратить улицу Лятошинского на пешеходную улицу, но таким образом, чтобы у людей была возможность довезти детей утром до 23 школы. И также, чтобы жители домов, которые расположены рядом, могли также доехать до своих дворов. Еще отрабатывается несколько моментов, чтобы сделать это удобным. Но Михайловской уже мало людям, и соединение сквера на Лятошинского с улицей Михайловской - это главная задача. Если посмотреть стратегию развития города, которую мы утверждали несколько лет назад, которую мы отрабатывали с GIZ и депутатским корпусом, то там предусмотрено расширение пешеходных улиц от центра и до Житнего рынка. Я надеюсь, что лет через 10 Житний рынок превратится в нечто немножко другое: на зону фастфудов, на зоны фудкортов, будет рынок европейского образца, а не такой, какой он есть сейчас. Но понемногу нужно двигаться в этом направлении. Это не простая задача с точки зрения логистики по улице Лятошинского, все же родителям нужно довезти детей в школу, но могут быть временные ограничения, когда туда можно будет заезжать легковому транспорту, рассматриваются моменты, чтобы включить в проект велодорожку. Также мы планируем параллельно осуществлять реконструкцию улицы Небесной сотни», - рассказывает городской голова Сергей Сухомлин.