Улица Лятошинского уже в этом году может стать пешеходной

«Мы работаем вместе с организацией GIZ и консультантами, а также с депутатами городского совета. Задача действительно стоит такая - превратить улицу Лятошинского на пешеходную улицу, но таким образом, чтобы у людей была возможность довезти детей утром до 23 школы. И также, чтобы жители домов, которые расположены рядом, могли также доехать до своих дворов. Еще отрабатывается несколько моментов, чтобы сделать это удобным. Но Михайловской уже мало людям, и соединение сквера на Лятошинского с улицей Михайловской - это главная задача. Если посмотреть стратегию развития города, которую мы утверждали несколько лет назад, которую мы отрабатывали с GIZ и депутатским корпусом, то там предусмотрено расширение пешеходных улиц от центра и до Житнего рынка. Я надеюсь, что лет через 10 Житний рынок превратится в нечто немножко другое: на зону фастфудов, на зоны фудкортов, будет рынок европейского образца, а не такой, какой он есть сейчас. Но понемногу нужно двигаться в этом направлении. Это не простая задача с точки зрения логистики по улице Лятошинского, все же родителям нужно довезти детей в школу, но могут быть временные ограничения, когда туда можно будет заезжать легковому транспорту, рассматриваются моменты, чтобы включить в проект велодорожку. Также мы планируем параллельно осуществлять реконструкцию улицы Небесной сотни», - рассказывает городской голова Сергей Сухомлин.
«Реконструкция улицы Небесной сотни, именно дороги, предусматривает расширение тротуара с той стороны, где находится цветочный базар. Это будет делаться, чтобы открыть фасады и установить в одну линию не палатку, а несколько современных модерновых павильончиков с цветами. Это будет дополнительное украшение и это опыт европейских городов. Это также даст людям возможность параллельно пользоваться тротуаром и открыть красивые фасады объектов на улице. Это сейчас прорабатывается в комплексе», - говорит мэр Житомира.
«Посмотрим, как будут происходить заседания рабочих групп, поскольку, например, если мы возьмем улицу Лятошинского, то чтобы эта улица была действительно пешеходной, нам нужно предусмотреть, где будут ставить машины жители, там несколько домов, но они есть, и это нужно учесть . Мы рассматриваем этот вопрос, потому что во дворах есть и незаконно установленные гаражи, там есть довольно неплохие площадки, которые можно сделать паркингом для авто жителей. И это позволит ускорить реализацию этого проекта. Нам нужно несколько моментов отработать, чтобы этот проект стал возможным. Я думаю, что уже в марте у нас будут четкие сроки, тендеры и работы. И это мы все же планируем делать в этом году», - говорит городской голова.