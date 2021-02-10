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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 10 » 13:16:20

Работают ночью и днем: на дорогах Житомирщины ликвидируют последствия снегопада 100 единиц техники

Сегодня, 13:36:20 421 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работают ночью и днем: на дорогах Житомирщины ликвидируют последствия снегопада 100 единиц техники

 Прошлой ночью в Житомирской области снова снежило. Всю ночь для обеспечения проезда по дорогам общего пользования государственного работала техника, работы до сих пор продолжаются. Об этом 10 февраля сообщила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
 

"Всю ночь для обеспечения проезда по дорогам общего пользования государственного значения работали 86 дорожников и 63 единицы техники. До сих пор продолжаются работы по обработке и очистке покрытия. Осложнения в движении отсутствуют. Высота снежного покрова составляет 20 сантиметров и больше", - информируют дорожники.


Как сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА, подрядные организации ООО "Комфорт Буд Сервис" и ЧП "Автомагистраль" сейчас проводят комплекс работ по очистке от снежного покрова и посыпке противогололедными материалами дорожного покрытия на автомобильных дорог местного значения.

"По состоянию на 09.00 10 февраля утром на автодорогах местного значения работали 43 единицы техники, в том числе: 33 комбинированных дорожных машин, 10 погрузчиков и других механизмов", - отмечают в ОГА.

Кроме того, для ликвидации последствий привлечено 70 дорожных рабочих и инженерно-технических работников. За последние сутки было использовано 310 тонн песчано-соляной смеси. 
Тэги: Снегопад, Житомирская область
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