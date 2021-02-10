Работают ночью и днем: на дорогах Житомирщины ликвидируют последствия снегопада 100 единиц техники

"Всю ночь для обеспечения проезда по дорогам общего пользования государственного значения работали 86 дорожников и 63 единицы техники. До сих пор продолжаются работы по обработке и очистке покрытия. Осложнения в движении отсутствуют. Высота снежного покрова составляет 20 сантиметров и больше", - информируют дорожники.