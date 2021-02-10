Работают ночью и днем: на дорогах Житомирщины ликвидируют последствия снегопада 100 единиц техники

Прошлой ночью в Житомирской области снова снежило. Всю ночь для обеспечения проезда по дорогам общего пользования государственного работала техника, работы до сих пор продолжаются. Об этом 10 февраля сообщила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
"Всю ночь для обеспечения проезда по дорогам общего пользования государственного значения работали 86 дорожников и 63 единицы техники. До сих пор продолжаются работы по обработке и очистке покрытия. Осложнения в движении отсутствуют. Высота снежного покрова составляет 20 сантиметров и больше", - информируют дорожники.
Как сообщает Департамент регионального развития
Житомирской ОГА, подрядные организации ООО "Комфорт Буд Сервис" и ЧП "Автомагистраль" сейчас проводят комплекс работ по очистке от снежного покрова и посыпке противогололедными материалами дорожного покрытия на автомобильных дорог местного значения.
"По состоянию на 09.00 10 февраля утром на автодорогах местного значения работали 43 единицы техники, в том числе: 33 комбинированных дорожных машин, 10 погрузчиков и других механизмов"
, - отмечают в ОГА.
Кроме того, для ликвидации последствий привлечено 70 дорожных рабочих и инженерно-технических работников. За последние сутки было использовано 310 тонн песчано-соляной смеси.