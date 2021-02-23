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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 23 » 13:48:59

Стадион «Полесье» продолжает «тянуть» деньги из бюджета: на документацию потратят более 300 тыс. грн

Вчера, 14:19:59 684 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стадион «Полесье» продолжает «тянуть» деньги из бюджета: на документацию потратят более 300 тыс. грн

 Департамент регионального развития Житомирской ОГА 22 февраля заключил соглашение с ООО "Проспект-проект" на корректировку проектной документации реконструкции стадиона "Полесье".

Стоимость подписанного договора - 330 тыс. грн. Закупка была проведена без использования электронной системы. И в ProZorro были просто обнародованы данные о сделке, передает Житомир инфо.

Работы по корректировке проекта фирма должна выполнить до 4 марта 2021 года, источник финансирования - местный бюджет.

ООО "Проспект-проект" зарегистрировано в Житомире по улице Михайловская, 16. Специализируется фирма на деятельности в сфере архитектуры, уставный капитал - 10 тыс. грн. Владелицей фирмы является Грабчук Александра Викторовна.

Два года назад, 21 февраля 2019 года, ООО "Проспект-проект" уже подписывало договор на корректировку проектной документации по реконструкции футбольного поля и благоустройства территории центрального стадиона "Полесье". Тогда корректировка проекта обошлась в 297,6 тыс. грн.

Напомним, в конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции, однако стадион "Полесье" до сих пор не сдали в эксплуатацию.

17 февраля под стенами ОГА прошла акция протеста, во время которой глава ОГА Бунечко заявил, что ГАСИ вернула документы для уточнения.

 
Тэги: стадион полесье, реконструкция
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Комментариев: 4
melan
1 melan (melan)   • 15:00:31, Вчера [Материал]

узаконенное воровство из бюджета
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 15:37:34, Вчера [Материал]

Опять
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 15:41:17, Вчера [Материал]

Слушайте, да какал я на этот стадион. Его все равно потом спихнут в частные руки.
Можно накупить яду для тараканов в областной больнице? А то там все деньги на зарплату генеральному директору больницы уходит.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 19:52:17, Вчера [Материал]

Стадион Полесьей, как гусь несущий золотые яйца в сказке.
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