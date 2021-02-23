Стадион «Полесье» продолжает «тянуть» деньги из бюджета: на документацию потратят более 300 тыс. грн

Департамент регионального развития Житомирской ОГА 22 февраля заключил соглашение с ООО "Проспект-проект" на корректировку проектной документации реконструкции стадиона "Полесье".
Стоимость подписанного договора - 330 тыс. грн. Закупка была проведена без использования электронной системы. И в ProZorro
были просто обнародованы данные о сделке, передает Житомир инфо
.
Работы по корректировке проекта фирма должна выполнить до 4 марта 2021 года, источник финансирования - местный бюджет.
ООО "Проспект-проект"
зарегистрировано в Житомире по улице Михайловская, 16. Специализируется фирма на деятельности в сфере архитектуры, уставный капитал - 10 тыс. грн. Владелицей фирмы является Грабчук Александра Викторовна.
Два года назад, 21 февраля 2019 года, ООО "Проспект-проект" уже подписывало договор на корректировку проектной документации по реконструкции футбольного поля и благоустройства территории центрального стадиона "Полесье". Тогда корректировка проекта обошлась в 297,6 тыс. грн.
Напомним, в конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции
, однако стадион "Полесье" до сих пор не сдали в эксплуатацию.
17 февраля под стенами ОГА прошла акция протеста
, во время которой глава ОГА Бунечко заявил, что ГАСИ вернула документы для уточнения.