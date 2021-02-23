Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Житомир. Стадион «Полесье» продолжает «тянуть» деньги из бюджета: на документацию потратят более 300 тыс. грн - 23 Февраля 2021