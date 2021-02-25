В районе бумажной фабрики прохожие обнаружили труп мужчины

Утром 25 февраля в Житомире обнаружили тело мужчины. Труп увидели прохожие в переулке Бумажном, который находится в районе бумажной фабрики.
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на полицию Житомирской области.
«Около 7 утра поступило сообщение от фельдшера «скорой помощи», что констатировали смерть мужчины на улице. Мужчина около 40 лет, видимые телесные повреждения не обнаружены», - рассказала пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.
Мужчину разыскивали родственники, подавшие заявление в полицию о его исчезновении.
«По предварительной информации, об исчезновении мужчины утром 25 февраля сообщила мать: он 24 февраля около 19:00 ушел из дома в переулке II Бердичевском. Описание одежды совпадает, сын 1979 года рождения»
, - сообщила Алла Ващенко.
Судебно-медицинская экспертиза должна установить причины смерти мужчины.