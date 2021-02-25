Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 25.02.2021    23:53:44
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 25 » 14:43:45

В районе бумажной фабрики прохожие обнаружили труп мужчины

Сегодня, 14:50:45 1369 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В районе бумажной фабрики прохожие обнаружили труп мужчины

 Утром 25 февраля в Житомире обнаружили тело мужчины. Труп увидели прохожие в переулке Бумажном, который находится в районе бумажной фабрики.

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на полицию Житомирской области.
 

«Около 7 утра поступило сообщение от фельдшера «скорой помощи», что констатировали смерть мужчины на улице. Мужчина около 40 лет, видимые телесные повреждения не обнаружены», - рассказала пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.


Мужчину разыскивали родственники, подавшие заявление в полицию о его исчезновении.

«По предварительной информации, об исчезновении мужчины утром 25 февраля сообщила мать: он 24 февраля около 19:00 ушел из дома в переулке II Бердичевском. Описание одежды совпадает, сын 1979 года рождения», - сообщила Алла Ващенко.

Судебно-медицинская экспертиза должна установить причины смерти мужчины.
Тэги: тело, Смерть, труп, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus