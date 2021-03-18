После каникул в Житомире не будут открывать школы: все перейдут на дистанционное обучение

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации, необходимостью реагирования на увеличение показателей с заболеванием коронавирусной инфекцией COVID-19 с целью реализации мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья соискателей образования, департаменту образования и руководителям учебных заведений Житомирской городской ОТГ было поручено запретить посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ученикам 1-11 классов, кроме учреждений дошкольного образования. Соответствующий приказ департамента будет отправлен каждому руководителю учреждения для дальнейшей надлежащей организации образовательного процесса в дистанционной форме», – отметил директор департамента образования Валентин Арендарчук.