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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 18 » 12:59:04

После каникул в Житомире не будут открывать школы: все перейдут на дистанционное обучение

Сегодня, 13:10:36 1836 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После каникул в Житомире не будут открывать школы: все перейдут на дистанционное обучение

 До 21 марта в житомирских школах продолжаются весенние каникулы. С 22 марта ученики возвращаются к учебе, но в дистанционном режиме. Такое решение было принято по результатам внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось сегодня, 18 марта.

Об этом «Журналу Житомира» рассказали в департаменте образования городского совета.
 

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации, необходимостью реагирования на увеличение показателей с заболеванием коронавирусной инфекцией COVID-19 с целью реализации мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья соискателей образования, департаменту образования и руководителям учебных заведений Житомирской городской ОТГ было поручено запретить посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ученикам 1-11 классов, кроме учреждений дошкольного образования. Соответствующий приказ департамента будет отправлен каждому руководителю учреждения для дальнейшей надлежащей организации образовательного процесса в дистанционной форме», – отметил директор департамента образования Валентин Арендарчук.


Вопрос об изменении формы обучения будет пересматриваться городской комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС при достижении положительной динамики по заболеванию коронавирусной инфекцией.

Напомним, Житомирская область из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом пока остаётся в «красной» зоне карантина.
Тэги: каникулы, Житомир, дистанционное обучение, Карантин, школы
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