Торговали взрывчаткой: житель Житомирской области, сидя в СИЗО, создал преступную группировку

"По данным следствия, 44-летний житель Житомирского района, находясь в столичном следственном изоляторе, с целью незаконного обогащения, сформировал устойчивую организованную группу для сбыта взрывчатых веществ и взрывных устройств. К противоправной деятельности привлек своих знакомых - 28-летнюю жительницу Житомирщины, ранее осужденную к лишению свободы с испытательным сроком, а также еще одного жителя Киевщины, который имел источники приобретения взрывных устройств", - информирует ведомство.