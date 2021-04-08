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Торговали взрывчаткой: житель Житомирской области, сидя в СИЗО, создал преступную группировку

Сегодня, 17:20:19 316 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Торговали взрывчаткой: житель Житомирской области, сидя в СИЗО, создал преступную группировку

 44-летний житель Житомирского района, находясь в столичном следственном изоляторе, создал преступную группу, которая занималась продажей взрывчатки. Об этом 8 апреля сообщили в областной прокуратуре.
 

"По данным следствия, 44-летний житель Житомирского района, находясь в столичном следственном изоляторе, с целью незаконного обогащения, сформировал устойчивую организованную группу для сбыта взрывчатых веществ и взрывных устройств. К противоправной деятельности привлек своих знакомых - 28-летнюю жительницу Житомирщины, ранее осужденную к лишению свободы с испытательным сроком, а также еще одного жителя Киевщины, который имел источники приобретения взрывных устройств", - информирует ведомство.


По информации прокуратуры, с апреля по октябрь 2020 года подозреваемые неоднократно сбывали на территории Житомирской области незаконно приобретенные взрывные устройства и взрывчатые вещества.

Правоохранители задержали участницу преступной группы при продаже 108 самодельных взрывных устройств.

"Организатору преступной группы и двум участникам сообщено о подозрении в незаконном сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - добавляет прокуратура.

Двум участникам преступной группы избраны меры пресечения - в виде содержания под стражей и домашнего ареста, организатор продолжает отбывать наказание в виде лишения свободы.



Тэги: преступная группа, взрывчатка
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