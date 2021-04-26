Годовой тариф: поставщики опубликовали новые цены на газ

Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ по условиям годового тарифа. За кубометр газа компании просят от 7,88 до 13,5 грн
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Всех потребителей, которые до сих пор пользовались месячными предложениями, поставщики переведут на годовые продукты автоматически. Если домохозяйству не понравится предложение поставщика, он может уйти к другому - также на годовой контракт.
Поставщики, работающие под брендом "Твой Газсбыт", в частности "Житомиргаз сбыт
" установили единый тариф для населения "Твой газ годовой" на уровне 7,99 грн за кубометр (с НДС).
ГК "Нафтогаз
" установила годовой тариф "Фиксированный" в размере 7,96 грн за кубометр (с НДС, без доставки).
"Житомирская областная энергоснабжающая компания" установила годовой тариф на уровне – 13,50 грн.
Напомним, годовой контракт заработает с 1 мая и будет действовать до 30 апреля 2022 года. В течение этого времени потребители будут платить за газ фиксированную цену, которую определит поставщик газа. При этом в течение годового контракта поставщики смогут изменять цену, однако только в сторону уменьшения. Детальнее по ссылке
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