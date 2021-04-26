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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Апрель » 26 » 09:48:29

Годовой тариф: поставщики опубликовали новые цены на газ

Вчера, 10:06:02 2556 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Годовой тариф: поставщики опубликовали новые цены на газ

 Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ по условиям годового тарифа. За кубометр газа компании просят от 7,88 до 13,5 грн

Всех потребителей, которые до сих пор пользовались месячными предложениями, поставщики переведут на годовые продукты автоматически. Если домохозяйству не понравится предложение поставщика, он может уйти к другому - также на годовой контракт.

Поставщики, работающие под брендом "Твой Газсбыт", в частности "Житомиргаз сбыт" установили единый тариф для населения "Твой газ годовой" на уровне 7,99 грн за кубометр (с НДС).

ГК "Нафтогаз" установила годовой тариф "Фиксированный" в размере 7,96 грн за кубометр (с НДС, без доставки).

"Житомирская областная энергоснабжающая компания" установила годовой тариф на уровне – 13,50 грн.

Напомним, годовой контракт заработает с 1 мая и будет действовать до 30 апреля 2022 года. В течение этого времени потребители будут платить за газ фиксированную цену, которую определит поставщик газа. При этом в течение годового контракта поставщики смогут изменять цену, однако только в сторону уменьшения. Детальнее по ссылке.
Тэги: тарифы, газ, украина
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:24:01, Вчера [Материал]

3 копейки разница в тарифе у Нафтогаз и Житомиргаз сбыт. Так и вижу толпы житомирян, побежавших менять поставщика. Вот вам и вся фикция с рынком газа в Украине. Нам так лапшали, что это круто, у вас будет выбор. В итоге вам дали иллюзию выбора - 3 копейки) Под видом рынка газа нас всех раздевают до гола. 8 грн. каждый месяц платить!

Ах да, это же еще не все подарки. Погуглите повышение тарифов на электроэнергию, где в идеале хотят выйти на цену в 3.5-4 грн за киловат. Это пока еще не решено и может не за 1 заход выйдут на такую цену, но то что уже это обсуждают, говорит о том, что это уже вопрос практически решенный и население может возмущаться... может митинги устроите, скинут вам на 50 копеек тариф и подадут как "услышали народ".

Обязательно не забудьте еще раз выбрать на выборах идиотов (не важно, квартал или кто-то другой, кто вам расскажет сладкие истории, к-рые ничего не имеют общего с реальностью... но вы по наивности своей поверите во все обещания).
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