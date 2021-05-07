В честь Дня матери сегодня на Михайловской состоятся праздничные мероприятия

Сегодня, 7 мая, с 16.30 до 18.00 на улице Михайловской состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня матери. Об этом сообщил Житомирский городской совет и опубликовал
перечень запланированных мероприятий.
Сегодня на Михайловской состоится:
- Лекция-дискуссия «Ребенок в социуме, ребенок - культура»;
- Концертная программа творческих коллективов коммунального учреждения «Дворец культуры» Житомирского городского совета;
- Выставка творческих работ и проведение бесплатных мастер-классов от художественной школы имени Виктора Шкуринского «Цветы для мамы».
В мэрии отмечают, что все мероприятия пройдут с соблюдением противоэпидемических требований.
Стоит добавить, что в Украине День матери официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая. В этом году праздник припадает на 9 мая.