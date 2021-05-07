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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 7 » 08:55:22

В честь Дня матери сегодня на Михайловской состоятся праздничные мероприятия

Сегодня, 09:12:22 414 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В честь Дня матери сегодня на Михайловской состоятся праздничные мероприятия

 Сегодня, 7 мая, с 16.30 до 18.00 на улице Михайловской состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня матери. Об этом сообщил Житомирский городской совет и опубликовал перечень запланированных мероприятий.

Сегодня на Михайловской состоится:
 
  • Лекция-дискуссия «Ребенок в социуме, ребенок - культура»;
  • Концертная программа творческих коллективов коммунального учреждения «Дворец культуры» Житомирского городского совета;
  • Выставка творческих работ и проведение бесплатных мастер-классов от художественной школы имени Виктора Шкуринского «Цветы для мамы».

В мэрии отмечают, что все мероприятия пройдут с соблюдением противоэпидемических требований.

Стоит добавить, что в Украине День матери официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая. В этом году праздник припадает на 9 мая.
Тэги: День Матери, улица Михайловская
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