400 админуслуг под одной крышей: в Житомире официально открыли Прозрачный офис. ФОТО

После почти трехмесячной работы в тестовом режиме "Прозрачный офис" в Житомире заработал официально. Он находится в здании бывшего Королёвского районного совета на площади Полевой, 8.
В житомирском "Прозрачном офисе", или как его называют в Минцифре - "Дия центр", посетители могут получить около 400 административных услуг, в том числе социального характера:
- административные услуги;
- консультации по онлайн-услугам;
- компьютеры с доступом к интернету;
- коммунальные услуги;
- консультации по бизнесу (Дия Бизнес)
- бесплатная правовая помощь.
"На первом этаже - административные, на втором - социальные. Для удобства - электронная система управления очередью. На табло - номер талона посетителя и номер рабочего места специалиста. Для доступности людей с инвалидностью - пандусы, 2 лифта, туалетная комната, тактильная плитка, информационные таблички со шрифтом Брайля, устройство для обслуживания слабослышащих. для самых маленьких посетителей - детская комната. Кроме того, здесь оснащено и отдельное место для самообслуживания, где каждый может воспользоваться электронными сервисами портала "Дия" и получить услугу онлайн", - рассказали в городском совете.
Общая стоимость "Прозрачного офиса" составляет 79,4 млн грн, из которых 36,1 грн - бюджет громады. 18 млн грн - средства Министерства социальной политики Украины и 24,8 млн грн - Государственного фонда регионального развития.
Фото: Facebook / Сергій Сухомлин