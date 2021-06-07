400 админуслуг под одной крышей: в Житомире официально открыли Прозрачный офис. ФОТО

"На первом этаже - административные, на втором - социальные. Для удобства - электронная система управления очередью. На табло - номер талона посетителя и номер рабочего места специалиста. Для доступности людей с инвалидностью - пандусы, 2 лифта, туалетная комната, тактильная плитка, информационные таблички со шрифтом Брайля, устройство для обслуживания слабослышащих. для самых маленьких посетителей - детская комната. Кроме того, здесь оснащено и отдельное место для самообслуживания, где каждый может воспользоваться электронными сервисами портала "Дия" и получить услугу онлайн", - рассказали в городском совете.