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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 7 » 08:57:49

400 админуслуг под одной крышей: в Житомире официально открыли Прозрачный офис. ФОТО

Сегодня, 08:57:33 765 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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400 админуслуг под одной крышей: в Житомире официально открыли Прозрачный офис. ФОТО

 После почти трехмесячной работы в тестовом режиме "Прозрачный офис" в Житомире заработал официально. Он находится в здании бывшего Королёвского районного совета на площади Полевой, 8.

В житомирском "Прозрачном офисе", или как его называют в Минцифре - "Дия центр", посетители могут получить около 400 административных услуг, в том числе социального характера:
 
  • административные услуги;
  • консультации по онлайн-услугам;
  • компьютеры с доступом к интернету;
  • коммунальные услуги;
  • консультации по бизнесу (Дия Бизнес)
  • бесплатная правовая помощь.
 

"На первом этаже - административные, на втором - социальные. Для удобства - электронная система управления очередью. На табло - номер талона посетителя и номер рабочего места специалиста. Для доступности людей с инвалидностью - пандусы, 2 лифта, туалетная комната, тактильная плитка, информационные таблички со шрифтом Брайля, устройство для обслуживания слабослышащих. для самых маленьких посетителей - детская комната. Кроме того, здесь оснащено и отдельное место для самообслуживания, где каждый может воспользоваться электронными сервисами портала "Дия" и получить услугу онлайн", - рассказали в городском совете.


Общая стоимость "Прозрачного офиса" составляет 79,4 млн грн, из которых 36,1 грн - бюджет громады. 18 млн грн - средства Министерства социальной политики Украины и 24,8 млн грн - Государственного фонда регионального развития.

























Фото: Facebook / Сергій Сухомлин
Тэги: админуслуги, Житомир, прозрачный офис
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