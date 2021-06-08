Полиция временно перекрыла движение транспорта возле центрального стадиона Житомира

8 июня в Житомире проходит Всеукраинское физкультурно-оздоровительное мероприятие "Рух – це здорово", в рамках которого сотни школьников пробегут дистанцию в 1000 метров.
В связи с этим полицейские перекрыли движение возле центрального стадиона в районе городского парка имени Гагарина, передает "Суспільне
".
В патрульной полиции отметили, что участники мероприятия будут бежать тысячу метров по маршруту: стадион "Полесье" - улица Фещенко-Чопивского - улица Синельниковская - стадион "Полесье".
Движение на указанных улицах будет перекрыто ориентировочно до 14:00.
Фото: Суспільне