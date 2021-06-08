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Полиция временно перекрыла движение транспорта возле центрального стадиона Житомира

Сегодня, 09:13:40 1026 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция временно перекрыла движение транспорта возле центрального стадиона Житомира

 8 июня в Житомире проходит Всеукраинское физкультурно-оздоровительное мероприятие "Рух – це здорово", в рамках которого сотни школьников пробегут дистанцию в 1000 метров.

В связи с этим полицейские перекрыли движение возле центрального стадиона в районе городского парка имени Гагарина, передает "Суспільне".

В патрульной полиции отметили, что участники мероприятия будут бежать тысячу метров по маршруту: стадион "Полесье" - улица Фещенко-Чопивского - улица Синельниковская - стадион "Полесье".

Движение на указанных улицах будет перекрыто ориентировочно до 14:00.



Фото: Суспільне
Тэги: перекрытие улиц, Житомир, Забег
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