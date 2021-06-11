Вниманию водителей! Завтра утром в Житомире перекроют несколько улиц

12 черня в Житомире состоится "Забег единства". Из-за проведения спортивного мероприятия на несколько часов частично перекроют улицы в центре города. Об этом предупредила патрульная полиция Житомирской области.
"В связи с проведением в Житомире "Забігу єдності. Полісся передає естафету" с 9 часов до 11 часов 30 минут 12 июня будет перекрыто движение транспортных средств"
, - говорится в сообщении
.
Отмечается, что в центре Житомира ограничат движение транспорта:
- по улице Большая Бердичевская (от перекрестка улиц Театральная и Большой Бердичевской до перекрестка с улицей Шевченко);
- по Старому бульвару до перекрестка с улицей Пушкинская (с обеих сторон);
- перекроют движение с улицы Малая Бердичевская на улицу Большая Бердичевская;
- ограничат движение по улице Черновола на улицу Большая Бердичевская;
- ограничат движение по улице Коцюбинского на улицу Большая Бердичевская;
- ограничат движение по улице Франко на улицу Большая Бердичевская.
Движение общественного транспорта будет направлено в объезд по ул. С. Рихтера и ул. Фещенко-Чопивского.
"Просим водителей учесть временные изменения в движении и заблаговременно спланировать свой маршрут"
, - призывает патрульная полиция.