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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 11 » 17:45:21

Вниманию водителей! Завтра утром в Житомире перекроют несколько улиц

Вчера, 17:45:21 844 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вниманию водителей! Завтра утром в Житомире перекроют несколько улиц

 12 черня в Житомире состоится "Забег единства". Из-за проведения спортивного мероприятия на несколько часов частично перекроют улицы в центре города. Об этом предупредила патрульная полиция Житомирской области.

"В связи с проведением в Житомире "Забігу єдності. Полісся передає естафету" с 9 часов до 11 часов 30 минут 12 июня будет перекрыто движение транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре Житомира ограничат движение транспорта:
 
  • по улице Большая Бердичевская (от перекрестка улиц Театральная и Большой Бердичевской до перекрестка с улицей Шевченко);
  • по Старому бульвару до перекрестка с улицей Пушкинская (с обеих сторон);
  • перекроют движение с улицы Малая Бердичевская на улицу Большая Бердичевская;
  • ограничат движение по улице Черновола на улицу Большая Бердичевская;
  • ограничат движение по улице Коцюбинского на улицу Большая Бердичевская;
  • ограничат движение по улице Франко на улицу Большая Бердичевская.

Движение общественного транспорта будет направлено в объезд по ул. С. Рихтера и ул. Фещенко-Чопивского.

"Просим водителей учесть временные изменения в движении и заблаговременно спланировать свой маршрут", - призывает патрульная полиция.



Тэги: перекрытие улиц, Житомир, Забег
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