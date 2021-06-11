Якісну медицину громадам - у Коростишеві відкрили відділення екстреної меддопомоги. ФОТО. ВІДЕО

У рамках реалізації в Житомирській області програми Президента «Велике будівництво» 07 червня у Коростишівській центральній районній лікарні ім. Д.І. Потєхіна відкрили відділення екстреної медичної допомоги. До відкриття долучилися перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко та народні депутати України від Житомирської області.

Це один із опорних закладів охорони здоров’я в області, який обслуговує більш ніж 90 тисяч населення Житомирського району та прилеглих громад, - повідомляють у Житомирській ОДА.

Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА, реконструкція відділення екстреної меддопомоги тривала майже пів року. Підрядники повністю осучаснили старі приміщення, які капітально не ремонтували вже кілька десятиліть.

У приймальному відділенні зроблено через 4 входи, два з яких оснащені двостороннім пандусом. До послуг пацієнтів, що звертаються самостійно, одразу на вході розташована реєстратура. Поруч – оглядовий кабінет, пункт забору аналізів і процедурна.

Загальна кошторисна вартість проєкту становить понад 11 мільйонів гривень. Фінансування робіт відбулося за кошти державного бюджету, співфінансування з місцевих бюджетів та із залученням власних коштів медичного закладу.

«Оновлене відділення та нове обладнання дадуть можливість здійснювати оперативну діагностику та, не втрачаючи дорогоцінний час, надавати невідкладну допомогу для порятунку пацієнта», – зазначила Наталія Остапченко.

Так, за кошти державного бюджету закуплено усю необхідну медичну техніку в розмірі майже 20 мільйонів гривень.

«У даному відділенні створені усі умови, щоб на одній локації пацієнт отримав комплексну послугу, а медикам не доводилося везти людину з одного кінця лікарні в інший для обстеження», – додала перша заступниця голови ОДА.



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