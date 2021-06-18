Велика Козацька Рада відбулася 12 червня у Житомирі. ФОТО

12 червня 2021 відбулись загальні збори громадської організації Крайове козацьке товариство Житомирське «Поліська Січ». Були присутні делегати з усієї Житомирської області з усіх районів, міст та сіл. У порядку денному були наступні питання:
- Звіт отамана товариства (голови організації) та підтвердження його повноважень на наступний звітний термін
- Вибори наказного отамана громадської організації
- Вибори Ради Організації
- Вибори Ревізійної комісії Організації
- Про роботу над виданням книги «Честь і Віра»
Звіт отамана козаки прийняли одноголосно, повноваження отамана Олександра Коцюбка підтвердили, обрали наказного отамана – першого помічника голови організації, Козацьку Раду, Ревізійну комісію.
Під час загальних зборів провели урочистий прийом в козаки. Крайовий отаман генерал-осавул козачого війська Олександр Коцюбко щиро привітав нових козаків та побажав їм бути гідними громадянами України, наказав берегти та захищати рідну землю, розбудовувати нову квітучу Державу.
Провели нагородження членів організації – козаків, які внесли вагомий внесок у розвиток козацького руху на Житомирщині, боротьбу з короновірусом , а саме:
- Гнатчук Сергій Іванович, м. Житомир, за допомогу медичним закладам області ( подарував Попільнянській районній лікарні багатофункціональні ліжка 4 шт, ходунки 4 шт, інвалідні візки 2 шт, медичні меблі для 4-х ліжкомісць, амбулаторії МНС, м. Житомир, - багатофункціональне ліжко 1 шт, ходунки 1 шт, медичні меблі для 1-го ліжкомісця) був нагороджений орденом «Честь» та Козацьким Універсалом , а також отримав подяки від Житомирської обласної ради, Житомирської обласної державної адміністрації, Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області та грамоту від Попільнянської селищної ради
- Ходоровський Сергій Андрійович, м. Житомир, за допомогу медичним закладам області (подарував Попільнянській районній лікарні багатофункціональні ліжка , ходунки, інвалідні візки , медичні меблі для ліжкомісць) був нагороджений орденом «Віра» та Козацьким Універсалом , а також отримав подяки від Житомирської обласної ради, Житомирської обласної державної адміністрації, та грамоту від Попільнянської селищної ради
- Пасічник Володимир Григорович, с. Паволоч, за допомогу медичним закладам області (подарував Попільнянській районній лікарні медичний одяг) був нагороджений Козацьким Універсалом , а також отримав подяки від Житомирської обласної ради, Житомирської обласної державної адміністрації,
- Гавіцький Леонід Іванович, м. Баранівка, за допомогу медичним закладам області (подарував лікарням Баранівського району та Довбиському хоспісу - (будинку престарілих) - медичний одяг) був нагороджений Козацьким Універсалом , а також отримав подяки від Баранівської районної ради, Баранівської районної державної адміністрації
- Гарбуз Володимир Степанович, м. Житомир, за надання юридичної допомоги дитячим закладам міста Житомира був нагороджений Козацьким Універсалом
- Чорновол Костянтин Петрович, м. Житомир, за суттєвий внесок у розбудову козацької організаці та виготовлення двох прапорів був нагороджений Козацьким Універсалом.
- Міскевич Микола Олександрович, м. Житомир, за надання допомоги у розбудові Глибочицького ліцею (подарував будівельні та оздоблювальні матеріали для капітального ремонту ліцею) був нагороджений Козацьким Універсалом.
- Підручний Петро Михайлович, с. Ворсівка, за волонтерську діяльність був нагороджений Козацьким Універсалом
- Чистяков Олег Володимирович, м. Житомир, за активну громадську позицію та вагомий внесок у волонтерську діяльність щодо оплати та організації доставки багатофункціонального ліжка солдату антитерористичної операції у місто Любар був нагороджений Козацьким Універсалом.
Велика робота проведена щодо видання книги «Честь і Віра». Зараз книга вже підготована для видання, сплачено аванс за друк книги. Книга «Честь і Віра» розповідає про 30-річну історію «Поліської Січі». Саме у цьому році виконується 30 років «Поліській Січі». Книга розповідає про історію організації, про козаків «Поліської Січі», а також про історію козацтва Житомирської області з часів Б. Хмельницького, Богуна, Виговського та інших Козачих Гетьманів. Саме у Житомирській області формувались козачі полки, щоб відбивати напади ворогів на Україну. У Паволочі формував свої полки Б. Хмельницький, Паволоцький полк – адміністративно територіальна і військова одиниця України, був створений у червні 1648 року. За реєстром 1654 року у полку налічувалось 14 міст і містечок. Місто Паволоч – це була фортеця.
Про час виходу книги «Честь і Віра» ми повідомимо громадськість.
Також козаки Житомирської області вшанували пам’ять козаків та воїнів, які загинули та поклали життя за волю України
Хочу відмитити, що нагородженим козакам голова обласної ради Володимир Федоренко та голова обласної адміністрації Віталій Бунечко, надали дуже доречне визначення «за патріотизм»
Це дійсно патріотизм. Тому що ці козаки придбали за власні кошти багатофункціональні медичні ліжка іноземного виробництва, ходунки, меблі, медичний одяг та подарували все це медичним закладам для боротьби з COVID-19 та для ліквідації наслідків епідеміологічної ситуації . Інші козаки також витрачали власні кошти, час, сили для розбудови України
Вбачаю, що це є свідчення справжнього патріотизму, людяності, слави українського народу, котрий у тяжкий час приходить на допомогу Державі. Це є яскравий приклад справжнього козацького благородства на Житомирщині. Тому ці люди заслуговують, щоб про них знала вся Житомирська область.
Усіх бажаючих приєднатися до козацького братства – вступити до лав козаків, запрошуємо до нашої організації, гендерних обмежень немає, бажаючий має бути повнолітнім, більш вікових обмежень немає.
З усім козацьким товариством
Крайовий отаман «Поліської Січі»
генерал-осавул Українського козацтва Олександр Коцюбко